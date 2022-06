IL CALVARIO DI JACOBS - IL CAMPIONE OLIMPICO DEI 100 E DELLA 4X100 NON SARÀ IN PISTA AL GOLDEN GALA DI ROMA IL PROSSIMO 9 GIUGNO E NEPPURE IL 16 A OSLO: MA AI MONDIALI CI SARÒ”. GIA’, MA IN QUALI CONDIZIONI? IL PROBLEMA FISICO AL BICIPITE DELLA GAMBA SINISTRA, EMERSO DOPO IL MEETING DI SAVONA, NON È SUPERATO. RIUSCIRÀ MARCELL A PRESENTARSI AL MEGLIO DELLA CONDIZIONE AI MONDIALI? CI SONO TANTI DUBBI…

SERGIO ARCOBELLI per il Messaggero

marcell jacobs

Allarme Marcell Jacobs. Il campione olimpico dei 100 e della 4x100 non sarà in pista al Golden Gala di Roma il prossimo 9 giugno e neppure il 16 a Oslo a un mese dai Mondiali. Lo sport italiano comincia a preoccuparsi sulle condizioni del suo atleta più rappresentativo.

Gli accertamenti effettuati ieri nella Capitale, all'Istituto di Scienza dello sport, hanno evidenziato infatti che l'azzurro non ha pienamente recuperato dall'infortunio muscolare diagnosticato il 23 maggio scorso. Il problema fisico al bicipite della gamba sinistra, emerso dopo il meeting di Savona, che ha segnato il suo debutto stagionale all'aperto (999 ventoso in batteria e 1004 in finale), sta complicando e non poco il cammino verso i Campionati mondiali. Proprio non ci voleva.

MARCELL JACOBS SAVONA

La stagione outdoor di Marcell Jacobs è già in salita. Anzi, non è mai veramente iniziata. Perché, dopo aver già saltato l'esordio a Nairobi (a causa di un virus intestinale era finito all'ospedale) e dopo aver rinunciato alla tappa statunitense di Diamond League a Eugene del 28 maggio - in cui erano schierati tutti i velocisti di casa - proprio per il problema alla coscia, ora è costretto a rinunciare anche al Golden Gala, dove il bicampione olimpico di Tokyo era l'uomo più atteso dai 50mila spettatori attesi sugli spalti.

Contestualmente, il 14 giugno avrebbe dovuto anche prendere parte allo show dei Fori Imperiali, dove si sarebbe dovuta svolgere la riedizione della finale olimpica dei 100 su una pista appositamente costruita, evento poi mai organizzato.

marcell jacobs ai mondiali indoor di belgrado 7

Ed invece nulla, l'infortunio di Savona ha scatenato un effetto domino. Ma non c'è solo questo: come anticipato, Jacobs ha già fatto sapere che salterà pure i Bislett Games di Oslo del prossimo 16 giugno, in programma esattamente ad un mese di distanza dalle batterie dei 100 metri dei Mondiali. Riuscirà Marcell a presentarsi al meglio della condizione sui blocchi di partenza di Eugene? Ci sono tanti dubbi.

C'è da capire se Jacobs riuscirà ad essere al via agli Assoluti di Rieti (25-26 giugno).Eventualmente, la Diamond League prevede altre tappe prima di volare in Usa (Parigi il 18, Stoccolma il 30), ed è probabile che Jacobs, con coach Paolo Camossi, valutino di giorno in giorno. Ma è chiaro che senza test probanti sarà tutto un azzardo - e gli altri mica staranno fermi... Intanto, su indicazione dello staff sanitario Fidal, lo sprinter di Desenzano proseguirà gli allenamenti con un periodo di lavoro a media intensità.

marcell jacobs ai mondiali indoor di belgrado 4

RESTA FIDUCIOSO «Ciao ragazzi, purtroppo come gli ultimi accertamenti hanno evidenziato, il problema muscolare persiste», le sue parole sui social accompagnate dall'emoticon di grande rabbia. «Di conseguenza le prossime due gare a Roma e Oslo saltano. Non preoccupatevi rassicura Marcell -, continuerò con la fisioterapia e con l'allenamento a basso regime in modo da presentarmi al meglio per i Mondiali di Eugene». E' insomma questa la via programmata, mirata a garantire un pieno recupero in vista dei due grandi eventi della stagione estiva: ovvero i Mondiali di Eugene, a luglio e gli Europei di Monaco, ad agosto. Ma i campioni sanno fare la differenza anche quando meno lo si aspetta e Jacobs, alle sorprese, ha abituato tutto il mondo. Curiosamente, pure a Livio Berruti capitò di saltare alcuni eventi dopo i 200 d'oro di Roma 1960. In quell'occasione, il fuoriclasse torinese non si presentò a un'Italia-Francia all'Arena di Milano ad ottobre. Solo che qui c'è di mezzo un Mondiale.

marcell jacobs ai mondiali indoor di belgrado 3

leotta jacobs fiamingo marcell jacobs vs ilaria spagnuolo foto mezzelani gmt 046 marcell jacobs 7 marcell jacobs 5 marcell jacobs marcell jacobs 1 marcell jacobs oro nei 60 metri a belgrado 4 marcell jacobs nicole daza 3 JACOBS