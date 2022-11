16 nov 2022 11:48

CAMAVINGA UN COLPO! - BRUTTE NOTIZIE PER LA FRANCIA: IL CENTROCAMPISTA DEL REAL MADRID, EDUARDO CAMAVINGA, HA AZZOPPATO IL CONNAZIONALE CHRISTOPHER NKUNKU IN ALLENAMENTO, COSTRINGENDOLO A SALTARE I MONDIALI IN QATAR - L'ATTACCANTE DEL LIPSIA, CHE ERA UNO DEI GIOCATORI PIÙ IN FORMA DEI "GALLETTI", HA RIPORTATO UNA DISTORSIONE AL GINOCCHIO SINISTRO… - VIDEO