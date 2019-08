6 ago 2019 12:49

LA CAMPAGNA INGLESE DELLA JUVE – I BIANCONERI DANNO CANCELO AL CITY IN CAMBIO DI DANILO E CONGUAGLIO E METTONO A SEGNO UNA PLUSVALENZA DI CIRCA 30 MILIONI DI EURO – DOPO KEAN, "MADAMA" CERCA DI PIAZZARE ALTRI ESUBERI IN PREMIER: MANDZUKIC VERSO LO UNITED, PER RUGANI C’E’ L’ARSENAL...