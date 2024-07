8 lug 2024 15:45

IL CAMPIONATO ITALIANO? UNA FUCINA DI TALENTI (DEGLI ALTRI) - NONOSTANTE LA SERIE A ABBIA UN'ETÀ MEDIA DI GIOCATORI IMPIEGATI INFERIORE RISPETTO A SPAGNA E GERMANIA, LA PERCENTUALE DI CALCIATORI "FATTI IN CASA" È BASSISSIMA (5,5%), MEGLIO SOLO DI GRECIA E TURCHIA - NON A CASO, SUL MINUTAGGIO DEGLI STRANIERI IL CAMPIONATO ITALIANO È SESTO AL MONDO, CON IL 62,4%, DIETRO ALL’INGHILTERRA (63,1), E DAVANTI A GERMANIA (57,5%), FRANCIA (44,4%) E SPAGNA (39,1%) - MORALE DELLA FAVA? I GIOVANI IN SERIE A NON MANCANO, MA NON SONO QUASI MAI ITALIANI...