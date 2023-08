IL CAMPIONATO VISTO DA PAOLO CONDO': "IN ATTESA DELL'INTER STASERA, IL MILAN E IL NAPOLI SONO IN RITMO COI LORO OBIETTIVI. E VENERDÌ C'È UN ROMA-MILAN CENTRALE PER LE AMBIZIONI FUTURE CON MOU CHE STA CONTANDO I MINUTI CHE LO SEPARANO DALL'ARRIVO DI LUKAKU. PER COMPLETARE LA PARTENZA PERFETTA, INVECE, IL NAPOLI DOVRÀ MISURARSI SABATO CON LA LAZIO — SÌ, LA TERZA GIORNATA È GIÀ UNO SNODO, CONTIENE PURE INTER-FIORENTINA…"

Estratto dell'articolo di Paolo Condò per "la Repubblica"

milan torino

La scoppiettante uscita dai blocchi del Milan ha ricevuto un indiretto marchio di qualità dalla prestazione del Bologna a Torino. La seconda giornata segna l'avvio dei confronti a distanza, dei paragoni cui i tempi ravvicinati conferiscono coerenza, e la salute tecnica e tattica mostrata dalla squadra di Thiago Motta allo Stadium aumenta l'impressione per la scioltezza con la quale il Milan era passato a casa sua. La Juventus non possiede la qualità leggera del Milan, […]

contatto tra iling junior e ndoye juventus bologna 6

ha fatto un passo indietro rispetto alla promettente partenza di Udine perché l'occupazione della metà campo avversaria […] è stata sempre contrastata e spesso capovolta dalla sapienza del palleggio di Motta […] e se all'arbitro non fosse sfuggito l'evidente rigore di Iling su Ndoye è probabile che il Bologna l'avrebbe vinta.

[…]

In attesa che l'Inter si esibisca stasera a Cagliari, le squadre a punteggio pieno dopo due giornate sono rimaste soltanto tre, e se il Verona a queste altezze è un ospite che si frega le mani per aver già messo in cascina ad agosto un po ' di fieno per l'inverno, il Milan e il Napoli sono in ritmo coi loro obiettivi. La qualità del gioco e la facilità delle palle-gol rossonere dimostrano che Pioli ha potuto (e saputo) lavorare sulle due ricchezze messegli a disposizione dalla società: il mercato generoso, ei suoi tempi di realizzazione.

napoli sassuolo

[…] è lo stesso privilegio di cui godette Spalletti un anno fa, uno spazio prolungato e sereno per assemblare le forze e arrivare al campionato lanciati. La salute economica garantisce questo, ed è evidente il vantaggio sui club costretti invece ad aspettare le fasi finali del mercato, quando i prezzi calano, per dotarsi del necessario. La Roma per esempio sta contando i minuti che la separano dall'ingaggio di Lukaku, e le prospettive tecniche della coppia con Dybala sono luminose: ma a Mourinho occorrerà come minimo la prima pausa nazionali per metterli assieme, e venerdì c'è un Roma- Milan centrale per le ambizioni future dei giallorossi. Sono già indietro di cinque punti, diventassero otto sarebbe grave.

di lorenzo napoli sassuolo

Il Napoli è rimasto quasi inalterato ma delle grandi è l'unico ad aver cambiato allenatore, il che innesca il processo inverso, l'adeguamento dello spogliatoio al nuovo capo […] Per completare la partenza perfetta Garcia misurarsi sabato con la Lazio — sì, la terza giornata è già uno snodo, contiene pure Inter-Fiorentina […]

napoli sassuolo osimhen

Si diceva della Lazio, maglia nera di questo avvio per una scena muta inattesa. Delle altre ambiziose ha segnato subito il passo l'Atalanta, mentre la Fiorentina ha permesso al Lecce di rientrare da un'esposizione di due gol: è la seconda volta in sette giorni, D'Aversa ha riportato in Serie A la sua gestione del tempo , così come Di Francesco la sua intensità di gioco. Il Genoa, infine, ha vinto con un gol di Retegui: Mancini ha fatto anche cose buone.