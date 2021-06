CAPELLO BOCCIA FLORENZI: "CON DI LORENZO MOLTO MEGLIO. LOCATELLI E JORGINHO FACEVANO LO STESSO GIOCO, NESSUNO DEI DUE SALTAVA L'UOMO, L'UNICO A FARLO ERA INSIGNE. I MIGLIORI IN CAMPO PER ME SONO STATI…" - ALTOBELLI A "NOTTI EUROPEE" SULL'EPISODIO DI CELIK: "MI CHIEDO COSA FACCIANO GLI UOMINI AL VAR..."

Alessandro Altobelli, ex attaccante azzurro e campione del Mondo del 1982, ospite negli studi Rai ha commentato così la vittoria dell'Italia all'esordio contro la Turchia: “Faccio fatica a trovare un migliore in campo perché mi è piaciuta tantissimo tutta la squadra. Se devo dire un nome dico Jorginho perché è l'uomo che decide quando bisogna attaccare, difendere o pressare. Sa rendersi sempre utile.

La Turchia è stata poco fisica questa sera, non si è mai vista venendo schiacciata da una grande Italia. - continua Altobelli parlando degli episodi dubbi - Io non capisco cosa facciano gli uomini al VAR secondo me stasera c'erano due rigori. Secondo me continuano a cambiare per dare all'arbitro maggiore possibilità di scelta. Negli scorsi anni in Italia abbiamo visto dare tantissimi rigori anche abbastanza dubbi, mentre all'estero si ragiona in maniera diversa e penso che si voglia andare verso il secondo metro di giudizio"

Fabio Capello, al termine di Turchia-Italia, ha analizzato la prestazione degli Azzurri, vittoriosi sugli avversari per 3-0 grazie all'autogol di Demiral e alle reti di Immobile e Insigne. Capello promuove la Nazionale di Mancini: "L'Italia ha giocato bene, ora può continuare su questa strada e, come ha detto l'allenatore, anche migliorare: io la vedo tra le prime quattro. Con questa vittoria abbiamo superato il pericolo più grande, quello dell'esordio. I sostituti sono più che mai all'altezza dei titolari. Anche per il futuro, prevedendo stanchezza o infortuni, questo è importante".

Capello su Di Lorenzo, Locatelli, Jorginho, Spinazzola e Berardi

Fabio Capello è poi passato a commentare la partita di alcuni protagonisti Azzurri. L'unica bocciatura è arrivata per Florenzi, poco incisivo:"Nel primo tempo siamo andati solo sulla fascia sinistra, nel secondo tempo Di Lorenzo ha finalemente dato maggiore spinta anche a destra. Locatelli e Jorginho facevano lo stesso gioco, nessuno dei due saltava l'uomo, l'unico a farlo era Insigne. I migliori in campo per me sono stati Spinazzola per continuità e presenza in campo e Berardi che ha propiziato l'autogol di Demiral e inventato belle giocate".

