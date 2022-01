2 gen 2022 10:15

CAPITAN COVID – ANCHE GIORGIO CHIELLINI È POSITIVO AL CORONAVIRUS! IL RIENTRO DALLE VACANZE DI NATALE È UNA STRAGE PER LE SQUADRE DI SERIE A: SONO ALMENO 40 I GIOCATORI CONTAGIATI DURANTE LE FESTE. LE UNICHE SQUADRE “COVID-FREE” SONO MILAN, UDINESE E LAZIO – AI POSITIVI SI AGGIUNGONO I NO-VAX: SONO ALMENO IN 30, MA DAL 10 GENNAIO NON POTRANNO SCENDERE IN CAMPO…