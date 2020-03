''HO VISTO LA SITUAZIONE CON I MIEI OCCHI. SIAMO AL COLLASSO'' - ALBERTO DANDOLO RICOVERATO PER SOSPETTO CORONAVIRUS: ''DOPO 36 ORE IN OSPEDALE HO AVUTO L'ESITO DEL TAMPONE (TEST RIPETUTO 2 VOLTE): PER FORTUNA È NEGATIVO. MA SINTOMI E VALORI NON LASCIAVANO BEN SPERARE. E' PROBABILE, MI HANNO DETTO I MEDICI, CHE NELLE SCORSE SETTIMANE SIA ENTRATO IN CONTATTO CON IL VIRUS IN FORMA LIEVE E CHE IL MIO SISTEMA IMMUNITARIO SIA STATO IN GRADO DI COMBATTERLO. VI PREGO, RIMANETE A CASA PERCHÉ…''