CARLETTO “REAL” - È UFFICIALE: ANCELOTTI TORNA A MADRID! RAGGIUNTO L’ACCORDO CON FLORENTINO PEREZ PER UN CONTRATTO TRIENNALE - “TRANQUILLOTTI” NON HA SAPUTO RESISTERE E ANTONIO CONTE PUÒ RESTARSENE A FARE IL BAGNO AL MARE - IL COMUNICATO UFFICIALE DEL CLUB SPAGNOLO E IL POST DELL'ALLENATORE: "RINGRAZIO L'EVERTON. HO DECISO DI PARTIRE PERCHÉ HO UNA NUOVA SFIDA CON UNA SQUADRA CHE ERA SEMPRE NEL MIO CUORE"

Calcio: Ancelotti "ho scelto nuova sfida, Real sempre nel cuore"

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "Ringrazio l'Everton, i miei giocatori e i sostenitori per avermi dato l'opportunità di gestire questo fantastico club storico. Ho deciso di partire perché ho una nuova sfida con una squadra che era sempre nel mio cuore, il Real Madrid". Carlo Ancelotti parla così sui suoi profili social della nuova avventura che lo attende, con il ritorno a sorpresa sulla panchina dei blancos. "Lascio portando con me tutti i fantastici momenti - conclude l'ormai ex tecnico dell'Everton e nuovo del Real - che abbiamo vissuto insieme e auguro al club e ai fan tutto il meglio".

Eleonora Trotta per www.ilmessaggero.it

carlo ancelotti

Carlo Ancelotti lascia l'Everton e torna al Real Madrid. È stato, infatti, raggiunto l’accordo su base triennale tra il tecnico emiliano e la dirigenza spagnola, che ha deciso di puntare sull’usato sicuro per il post Zidane. Già al Real dal 2013 al 2015, e vincitore della Decima, l’ex Milan e Juve non ha saputo resistere alla chiamata del presidente Perez. L’intesa è stata ufficializzata dal club iberico. Addio quindi a Conte, ritenuto dalle merengues troppo esigente sul mercato. E all’altro candidato, Mauricio Pochettino, bloccato ancora dal presidente del Psg Al-Khelaifi.

ancelotti CARLO ANCELOTTI FLORENTINO PEREZ guardiola ancelotti cristiano ronaldo ancelotti CARLO ANCELOTTI TORNA AL REAL MADRID - IL COMUNICATO UFFICIALE DEL CLUB