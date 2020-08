CARTELLINO "BROZO" – L’INTER SCARICA BROZOVIC, ORMAI DESTINATO ALLA CATEGORIA “SE AVESSE AVUTO LA TESTA”. INTANTO GLI HA FATTO UN’ALTRA MULTA DOPO LA RISSA AL PRONTO SOCCORSO, MA DI CERTO PROVERÀ A VENDERLO – LE NOTTI “FAST & FURIOS” A SBRONZARSI E A BRUCIARE SEMAFORI ROSSI, I CONTINUI LITIGI: CHI SE LO COMPRERÀ?

Guido De Carolis per il “Corriere della Sera”

Marcelo Brozovic è uno di quei calciatori destinati a finire nella schiera dei rimpianti, con una nota a margine: «Se avesse avuto la testa». A 27 anni l' interista ha più volte fatto deragliare la sua carriera, colpa dell' alcol. A luglio lo si è visto più con i carabinieri che con i compagni di squadra.

Fermato l' 11 luglio per aver bruciato un semaforo rosso al volante della sua Rolls Royce Cullinan, gli è stata ritirata la patente dopo l' alcol test: 0,54 all' etilometro. Troppo, non una novità. La notte di Natale di quattro anni fa, a Velika Gorica fuori Zagabria dov' è nato, la polizia lo bloccò sempre per guida in stato d' ebrezza. Non aveva la patente, già ritirata mesi prima.

L' Inter, quindici giorni fa, gli ha appioppato una multa da 100 mila euro. «Epic Brozo», il soprannome si deve a una mossa con pollice e indice sotto il mento, aveva giurato ai tifosi: «Solo acqua d' ora in poi». Nella borraccia però continua a mettere altro. Tre sere fa, annebbiato dall' alcol, s' è presentato al pronto soccorso del San Carlo di Milano, ha inveito contro medici e infermieri: voleva curassero subito l' amico ferito a una gamba.

«Muovetevi. Fate in fretta!», urlava in un misto di parolacce e imprecazioni. Le guardie giurate e gli infermieri hanno dovuto chiamare i carabinieri. Fino all' arrivo della pattuglia, il croato «non ne voleva sapere di darsi una calmata», come riferito da uno dei responsabili del pronto soccorso. «Alla fine ha chiesto scusa, nessuno del personale coinvolto ha ritenuto di dover procedere nei suoi confronti, non sono state pronunciate né minacce né ingiurie contro qualcuno».

Brozo chiede sempre scusa. Lacrime di coccodrillo, uno dei suoi animali preferiti che ha tradotto in una mossa in campo: sdraiarsi a terra dietro la barriera, durante i calci di punizione degli avversari.

Belle macchine e alcol, il croato ricalca il cliché del calciatore ricco, famoso e strafottente. L' appartamento di lusso, con piscina e affaccio su San Siro, ospitava party turbolenti. Brozovic ieri era regolarmente in campo a Bergamo contro l' Atalanta, l' Inter ora lo multerà ancora. Di certo proverà a venderlo. Troppe promesse tradite, comportamenti fuori giri. L' anno scorso portò lo spogliatoio vicino all' esplosione per i continui litigi con l' ex capitano Mauro Icardi. Fabrizio Corona, ex re del gossip, gli appioppò una relazione con Wanda Nara, moglie e agente di Maurito.

Solo falsità. Poche le interviste di Brozovic, alla Gazzetta dello Sport raccontò: «Sono un timido, uno riservato: non amo parlare tanto, questo non significa che non voglia comunicare».

Tre stagioni fa, era tra i più odiati dalla tifoseria. Tutto è cambiato, merito di un social manager capace di ripulirgli l' immagine con i post giusti. Partito l' altro croato, Ivan Perisic con cui faceva coppia fissa, Brozo non coltiva grandi amicizie in spogliatoio. Un equilibrio gliel' hanno dato la moglie Silvija Lither e i due figli, Aurora e Rafael. Finché a Milano c' è lei non c' è pericolo, ma la signora è in Croazia.

Legato alla sua terra, appassionato giocatore di freccette, proprietario a Velika Gorica, assieme alla stupenda sorella Ema, dell' EpicBrozo caffè bar con tanto di emoticon sull' insegna, il centrocampista ha ricevuto da Kolinda Grabar-Kitarovic, ex presidentessa della Croazia, la Medaglia dell' Ordine del duca di Brunimir per il secondo posto al Mondiale di Russia 2018.

Legato all' Inter da un contratto fino al 2022, con uno stipendio netto di 2,6 milioni a stagione, Brozovic a gennaio di due anni fa era sul punto di essere ceduto al Siviglia. Non se ne fece nulla. Oggi il tempo del perdono è finito, l' addio è l' opzione migliore, soprattutto per l' Inter che non ne può più.

