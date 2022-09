IL CASO TOTTI HA FATTO SCUOLA – LA SEPARAZIONE TRA IL PUPONE E ILARY POTREBBE AVER SCATENATO UN “EFFETTO DOMINO” CHE HA FATTO SCOPPIARE WANDA NARA E ICARDI – L’ARGENTINA HA PREFERITO COMUNICARE PERSONALMENTE LA FINE DELLA STORIA PER EVITARE RUMORS E FUGHE DI NOTIZIE (COME AVVENUTO PER TOTTI E ILARY) CHE POI DIVENTANO INCONTROLLABILI – LE VOCI SULLA RELAZIONE DI MAURITO CON LA "CHINA" SUAREZ E LE VACANZE “DA SINGLE” DI WANDA NARA...

Giordano Tedoldi per “Libero quotidiano”

wanda nara annuncia la separazione da mauro icardi

Ilary Blasi e Francesco Totti danno l'esempio, e un'altra chiacchieratissima "power couple" (cioè le coppie la cui ragione sociale è un misto inestricabile di amore e denaro) dopo una sfiancante sequela di indiscrezioni e smentite alza bandiera bianca e dichiara la separazione: si tratta del calciatore Mauro Icardi, attualmente in forza presso il Galatasaray, e della moglie showgirl nonché sua procuratrice Wanda Nara, entrambi argentini ma ben noti ai tifosi e agli spettatori italiani, avendo il primo giocato in due squadre italiane, Sampdoria e Inter, e la seconda imperversato in due trasmissioni, TikiTaka e Grande Fratello Vip, in qualità di co-conduttrice e opinionista.

CAFONAGGINE SOCIAL - WANDA NARA

A parte ciò avrete certamente sentito parlare di loro come e più di Ilary e Francesco, del fatto che il loro amore nasce dalle ceneri del matrimonio di Wanda con un altro calciatore argentino, Maxi López, e fin qui nulla di strano o di ghiotto per i gi gossippari, se non fosse che Icardi era amico di Maxi, e dunque questa triangolazione, a differenza di quelle effettuate sui campi di calcio, spiacque molto a alcuni "senatori", come vengono pomposamente chiamati i giocatori più anziani della nazionale argentina, tra cui Lionel Messi (che Icardi ha avuto come compagno di squadra quando è passato al Paris Saint-Germain) che paternalisticamente avrebbero disapprovato il comportamento di Icardi, come farebbero i parenti retrogradi e autoritari con un seduttore da strapazzo o con un ragazzetto ingenuo che si fa infatuare dalla femme fatale.

icardi wanda nara

E certamente Wanda Nara l'aspetto e il piglio da "diabolica" - per citare un classico del noir di Henri-Georges Clouzot -, ce l'ha (e Icardi sia quello del seduttore da strapazzo che da ragazzetto ingenuo), ma fa anche sorridere il fatto che, pur passando i secoli, la morale sulle questioni sentimentali e erotiche è rimasta più o meno all'età della pietra, e i ruoli sono fissi: il cornuto, la seduttrice torbida, il bello che ci casca.

wanda nara 2

TELENOVELA

La telenovela Nara-Icardi si trascinava stancamente con qualche colpo di scena, come l'ultimo tradimento - vero o presunto non si sa e in fondo che importa - con la modella China Suarez, quindi nuove smentite da parte della power couple di qualsiasi frattura, infine, logicamente, l'annuncio (sibillino, ma decifrabile) della separazione in una storia Instagram pubblicata da Wanda, dove, come da prassi, dichiara ai suoi quasi quindici milioni di followers, e dunque per estensione al mondo intero, di non avere proprio nessun dettaglio da fornire su "questa separazione" (anche qui, come nella vicenda Blasi-Totti, la rottura, strenuamente negata fino a pochi momenti prima, arriva quasi in sordina, con una dichiarazione a denti stretti, come se non si volesse dare un piacere ai malevoli e ai pettegoli avidi di notizie clamorose), ma che è bene che venga comunicata dall'interessata viste le speculazioni e le distorsioni, una scelta che, e anche questo è uno stilema tipico, mira a tutelare il bene delle loro due figlie.

wanda nara 4

Dunque, sembrerebbe, anche questo matrimonio tra un calciatore e una donna di spettacolo è giunto al capolinea, e chissà che Ilary Blasi e Francesco Totti non abbiano dato il primo impulso a un effetto domino che ne travolgerà altre. Potrebbe essere salutare: in fondo queste power couples che si vede che ormai stanno insieme solo per convenienza sono uno spettacolo abbastanza stucchevole, con i continui tradimenti, controtradimenti, rappacificazioni, vacanze separate: un lavoraccio per loro e per chi le segue sui social o sui media più tradizionali.

Tanto vale fare coming out: non ci amiamo più, anzi, lei mi ha preso i Rolex con tutte le scatole e le garanzie, lui mi tradiva già da prima che io lo tradissi, e via così in un liberatorio sfogo di tutto il rancore forzosamente represso da tempo.

REGOLA BASE

Anche i moralisti, Lionel Messi in testa, saranno contenti, perché che cavolo, soffiare la donna a un proprio amico proprio non si fa, è la regola base dell'amicizia - e dunque anche quella più suscettibile di essere infranta-, e quindi se la femme fatale Wanda Nara e il seduttore Mauro Icardi vedono sgretolarsi il loro matrimonio, e forse per la tresca di lui con un'amica della coppia cioè la già citata China Suarez, in fondo hanno avuto quello che si meritavano: chi di spada ferisce, eccetera.

La banale lezioncina che sempre si ripete è che l'amore, anche il più trasgressivo, il più audace, o il più favolistico, com' era quello tra Ilary e Totti, è una roba delicata, complicata, e maledettamente imprevedibile. Non esistono verità eterne in amore, non esiste "per sempre" - lo diceva anche Nicole Kidman in "Eyes Wide Shut" di Kubrick. Già, Tom Cruise e Nicole Kidman, anche loro sembravano una coppia indissolubile, e invece. No, non sono stati Francesco e Ilary a buttare giù la prima tessera del domino, 1 la faccenda dev' essere cominciata un bel po' di tempo prima.

