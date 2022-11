18 nov 2022 13:13

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia Da tuttosport.com casper ruud Maria Galligani Tra i segreti di Casper Ruud, già semifinalista alle Atp Finals di tennis di Torino, c'è Maria Galligani. I due stanno insieme dal 2018, lei - chiare origini italiane - sta conseguendo un Master in psicologia in Danimarca. In molti l'hanno notata nell'angolo del norvegese, spesso inquadrata insieme alle altre bionde del clan. La bella Maria, tra l’altro, ha approfittato della settimana in città per una visita al Museo Egizio. Nel frattempo, Casper va alla grande e sul campo del PalaAlpitour fin qui ha fatto percorso netto. E a fine gara si diverte con i messaggi in italiano: Grazie Torino, Forzaaaa. Insomma, ormai il vichingo gentile è uno di noi... casper ruud Maria Galligani casper ruud Maria Galligani casper ruud foto mezzelani gmt 905 rafa nadal foto mezzelani gmt 910 rafa nadal foto mezzelani gmt 909 fritz taylor foto mezzelani gmt (c)1026 felix auger aliassime foto di mezzelani gmt (c)998 ferdinando mezzelani casper ruud Maria Galligani