10 set 2021 11:50

CASSANO ALMENO E' COERENTE: DAL VERONA SCAPPO' A GAMBE LEVATE PERCHE' NON GLI ANDAVA DI VIVERE UN CAMPIONATO DI SOFFERENZE - “FANTANTONIO” ALLA BOBO TV SI SCATENA SU RIBERY: “È UN SUPER CAMPIONISSIMO MA NON CAPISCO LA SCELTA DI ANDARE IN UNA SQUADRA CHE LOTTA PER NON ANDARE IN SERIE B.” – POI PRECISA: “QUALCHE SFIGATO HA MANIPOLATO LE MIE PAROLE: "IO NON HO CRITICATO RIBERY, MA LA..” - VIDEO