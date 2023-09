CASSANO ORMAI È UN DISCO ROTTO: “ALLEGRI HA TENTATO DI CACCIARE CHIESA E VLAHOVIC, È UNA VERGOGNA” – NONOSTANTE MAX ABBIA TOTALIZZATO 10 PUNTI IN 4 PARTITE FANTANTONIO CONTINUA LA SUA CROCIATA: “IN ITALIA SI CRITICA STEFANO PIOLI, CHE È UNA BRAVA PERSONA, MA SI CONTINUA A DARE CORDA AD ALLEGRI.HA QUATTRO AMICI SFIGATI CHE GLI VANNO ANCORA DIETRO. A GIUNTOLI PIACE ROBERTO DE ZERBI. O MAX VINCE LO SCUDETTO O…”

Estratto del'articolo di Salvatore Riggio per corriere.it

antonio cassano

Antonio Cassano contro Massimiliano Allegri, ancora una volta. L’ex attaccante non usa giri di parole e affonda il colpo sul tecnico dei bianconeri, che in questo avvio di campionato ha totalizzato 10 punti, conquistando tre vittorie e un pareggio. Nonostante questo inizio, Cassano non cambia idea.

Innanzitutto per come Allegri ha gestito Di Maria, che ha poi lasciato il nostro campionato ed è andato al Benfica, in Portogallo. E lì lo stanno applaudendo, tanto che il quotidiano «A Bola» lo ha esaltato: «Di Maria è ritornato a fare quello che ha sempre fatto in 20 anni, sta dando spettacolo.

Caro Allegri o i tuoi falliti che ti girano attorno, Di Maria sta dimostrando di essere un fenomeno, ho pregato andasse via da te», le parole a Bobo Tv. E ancora: «Sempre ad Allegri voglio dire un’altra cosa. Ha tentato fino all’ultimo di cacciare via Chiesa e Vlahovic. Pochettino non ha voluto Dusan, altrimenti sarebbe andato via. Questa è una vergogna perché in Italia si critica Stefano Pioli, che è una brava persona, ma si continua a dare corda ad Allegri: ha quattro amici sfigati che gli vanno ancora dietro».

MASSIMILIANO ALLEGRI

L’unico modo che ha Allegri di salvare la panchina a fine stagione, sempre secondo Cassano, è quello di vincere lo scudetto: «Vogliamo cambiare questo modo di pensare calcio o no? Bisogna vergognarsi. E poi, caro Allegri, devi lottare per il primo posto. A Giuntoli piace molto Luciano Spalletti, ma soprattutto Roberto De Zerbi. O vinci lo scudetto o fai le valige perché te lo meriti.

(...)