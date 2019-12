CASSANO-VIERI, I GEMELLI DIVERSI DEL GOL IN TV – GIUDIZI FUORI DAI DENTI, “QUALITA’” E RISATE A ‘TIKI TAKA’ - FANTANTONIO: "RONALDO HA PROBLEMI CON SARRI, LA JUVE E’ BRAVA A TENERE TUTTO SOTTO TRACCIA" - "DE LIGT HA FATTO L'ENNESIMA CAVOLATA. BUFFON? E’ PIÙ FORTE DI SZCZESNY" – VIERI: “CONTE È UN MARTELLO, UN MOTIVATORE. E L’INTER HA PIÙ FAME DELLA JUVE…”

Da www.corrieredellosport.it

La Juve viene fermata dal Sassuolo, non va oltre il pareggio e lascia la vetta della classifica all'Inter. La sfida di ieri allo Stadium ha messo in luce i problemi che ci sono in casa bianconera e sui quali Antonio Cassano si è soffermato nella puntata di Tiki Taka. "Penso che Ronaldo abbia un grande problema con Sarri. Tutto è nato dalle due sostituzioni consecutive, un giocatore del genere lo irriti. Secondo me, tra loro c’è un problema che la Juventus è brava a tenere sotto traccia", ha commentato l'ex attaccante della Roma in merito al rapporto tra il fuoriclasse portoghese e il tecnico bianconero.

Cassano: "Buffon migliore di Szczesny"

"Un dato di fatto è che dovrebbe giocare Buffon perché resta più forte Szczesny. All’Arsenal ha fatto sempre panchina ed era il vice di Almunia e Fabianski, a Roma ha fatto un anno buono mentre adesso è solo al primo anno da titolare. E comunque, prima dell’errore di Gigi c’è da dire che De Ligt ha fatto l’ennesima cavolata” ha sentenziato l'ex fantasista.

Da www.fcinter1908.it

“Conte è un martello, un motivatore, tiene tutti sulle spine, fino alla fine. Decide tanto, a fine partita arriva sfondato. Chi ha più fame tra Inter e Juventus? L’Inter, è normale: la Juve ha vinto per otto anni di fila. Vedo l’Inter che vince contro il Barcellona“.

