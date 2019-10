CATA-ROGNA! LA SUPERSFIDA BARCELLONA-REAL MADRID DEL 26 OTTOBRE E’ STATA RINVIATA. NUOVA DATA ENTRO LUNEDÌ - LA FEDERAZIONE CALCISTICA SPAGNOLA HA DECISO DI FAR SLITTARE IL CLASICO DEL CAMP NOU A CAUSA DEGLI SCONTRI CHE SI SONO VERIFICATI IN QUESTI GIORNI NELLA CAPITALE CATALANA DOPO GLI ARRESTI DEI LEADER INDIPENDENTISTI…

Da corrieredellosport.it

messi barcellona real

Barcellona-Real Madrid, in programma il 26 ottobre, è stata rinviata. La notizia è ora ufficiale. Dopo l'ipotesi di invertire i campi, si è deciso di far slittare il Clasico, con una prima data indicata del 18 dicembre. A costringere la Liga a prendere questa decisione, sono stati gli scontri verificatisi in questi giorni nella capitale catalana in seguito all'arresto dei leader indipendentisti.

Un clima di tensione che non avrebbe permesso il corretto svolgimento della partita e il mantenimento dell'ordine pubblico dovuto per un evento di tale portata. Per conoscere la nuova data sarà ora necessario attendere lunedì quando, nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo prima delle 10, sarà il Comitato a stabilire quando verrà giocata la partita.

barcellona real messi barcellona real