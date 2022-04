CATTIVE ACQUE - È STATO SQUALIFICATO PER 9 MESI RYLOV, IL NUOTATORE FILO PUTIN: HA SOSTENUTO LA GUERRA RUSSIA-UCRAINA - L'ATLETA HA VINTO DUE ORI OLIMPICI A TOKYO MA LA FEDERAZIONE MONDIALE DI NUOTO NON HA ACCETTATO LA SUA POSIZIONE SUL CONFLITTO - SECONDO MOSCA SI TRATTA DI UNA "DECISIONE INTERAMENTE POLITICIZZATA"

Da www.lastampa.it

il nuotatore russo evgeny rylov 6

Dalle competizioni internazionali era già bandito, in quanto russo, causa invasione dell'Ucraina. Però per Evgeny Rylov, nato a Novotroick, classe '96 e due ori olimpici conquistati alle Olimpiadi di Tokyo, la Federazione mondiale di nuoto ha confezionato una squalifica ad personam: come se fosse stato trovato positivo al doping, il campione della piscina è stato sanzionato con nove mesi di stop per essere in maniera manifesta filo Putin.

il nuotatore russo evgeny rylov 5

La commissione disciplinare della Fina ha infatti deciso di punire Rylov per la sua partecipazione a una manifestazione allo stadio Luzhniki di Mosca dello scorso marzo ideata per celebrare gli otto anni dell'annessione della Crimea ucraina, e a cui hanno preso parte 95 mila persone all'interno e 100 mila fuori.

Al raduno ultra-patriottico, in cui i manifestanti hanno fatto sfoggio di striscioni nazionalisti che richiamavano lo spirito della guerra e dove non sono mancate le “Z” diventate ormai un simbolo, c’era appunto anche il campione di nuoto.

il nuotatore russo evgeny rylov 4

In quell'occasione il presidente russo, Vladimir Putin, ha elogiato le forze impegnate in Ucraina, citando in particolare la Bibbia e salutando «l'eroismo» dei soldati. Da qui lo stop diretto dell'atleta deciso proprio «in seguito alla sua partecipazione e ai comportamenti a un evento allo stadio Luzhniki il 18 marzo scorso». La sospensione è scattata mercoledì scorso. Ma Rylov si era già espresso contro la decisione di escludere i russi dalle competizioni.

il nuotatore russo evgeny rylov 3

La reazione del Cremlino

E a Mosca non è certo piaciuta la squalifica diretta a uno dei suoi atleti di punta. «Purtroppo, la pessima politica volta a politicizzare lo sport continua», ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitiri Peskov. Il ministro dello sport, Oleg Matytsine, ha aggiunto che si tratta di una decisione «interamente politicizzata». «Evgeny non è solo l'orgoglio della Russia ma di tutto il nuoto internazionale», ha sottolineato.

Il comitato olimpico russo

il nuotatore russo evgeny rylov 2

«Sospendere per nove mesi un atleta a causa della sua partecipazione a un evento pubblico, non è nemmeno vergognoso, è semplicemente ridicolo», ha reagito il presidente del Comitato olimpico russo, Stanislav Pozdniakov denunciando «una discriminazione legata alla sola nazionalità».

il nuotatore russo evgeny rylov 1

Dopo l'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo il 24 febbraio, la Fina in un primo tempo aveva dato l'ok ai nuotatori russi e bielorussi a partecipare ai mondiali in programma Budapest la prossima estate ma sotto bandiera neutrale, salvo poi decidere lo scorso 23 marzo per l'esclusione totale.