LA CAVALCATA DI SINNER: BATTE IN 3 SET FRITZ, NUMERO 5 ATP, E VOLA IN SEMIFINALE A INDIAN WELLS. ORA AFFRONTERÀ CARLOS ALCARAZ, NUMERO 2 DELLA CLASSIFICA (SE LO BATTE TORNA NELLA TOP TEN) – JANNIK HA GIOCATO A TRATTI UN TENNIS DA VIDEOGIOCO CON UN PRIMO SET VINTO 6-4 PRATICAMENTE PERFETTO - "SONO STATO AGGRESSIVO, HO TROVATO LA RISPOSTA QUANDO SERVIVA, SPERO DI…” – VIDEO

Estratto da fanpage.it

jannik sinner

Continua la magnifica corsa di Jannik Sinner. Il tennista italiano batte pure Taylor Fritz ed è in semifinale a Indian Wells. Sinner ora affronterà la testa di serie numero 1 Carlos Alcaraz. L'altra semifinale è Medvedev-Tiafoe. Per la prima volta un giocatore italiano è tra i primi quattro del 1000 californiano.

Non era un avversario comodo Fritz, numero 5 ATP e vincitore a Indian Wells lo scorso anno. Sinner lo ha battuto. Non si può dire certo che ha vinto in modo comodo. Ma Jannik non ha dato mai l'idea di soffrire. Successo in tre set e lo scalpo eccellente è a verbale.

JANNIK SINNER A INDIAN WELLS

Ha giocato a tratti un tennis da videogioco. Velocità e intensità le parole d'ordine dell'italiano che conferma il suo eccellente stato di forma, e che con questo risultato mette in cascina altri 360 punti, che sono eccellenti per la classifica mondiale. Queste le parole a caldo: "Partita molto difficile, lui aveva vinto qui, sono stato aggressivo, soprattutto ho trovato la risposta quando serviva, spero di essere pronto per la semifinale".

Sinner è partito con il piede giusto in questo 2023. È l'anno del salto di qualità. Ha disputato un grande Australian Open, battuto al quinto da Tsitsipas, poi ha vinto Montpellier e ha disputato la finale a Rotterdam. E ora è in semifinale a Indian Wells. Affronterà Carlos Alcaraz, numero 2 della classifica ATP che soffre Jannik. La partita sarà dunque aperta. E se Sinner giocherà come ha fatto con Fritz avrà la possibilità di qualificarsi per la finale, che sarebbe un risultato clamorosamente bello.

jannik sinner

Nella Race, la classifica che conta solo i risultati dell'anno solare è al numero 6. Mentre in quella canonica continua a scalare ed in questo momento è al numero 11, dovesse battere Alcaraz ci sarebbe il grande ritorno nella top ten.