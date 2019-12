CAVALLINO DI RAZZA: LA FERRARI PUNTA TUTTO SU LECLERC - UFFICIALE IL RINNOVO DI ‘CHARLES MAGNO’ FINO AL 2024 A 9 MILIONI A STAGIONE, IL TRIPLO CIRCA DELLO STIPENDIO ATTUALE – DOPO LE SCINTILLE RIPETUTE CON VETTEL DI QUEST’ ANNO COSA ACCADRA’ L’ANNO PROSSIMO? IL PILOTA MONEGASCO: "GUARDO AL FUTURO CON IMPAZIENZA". BINOTTO: "PRONTI A SCRIVERE CON LUI NUOVE PAGINE DELLA STORIA DEL CAVALLINO"

Adesso c'è anche l'ufficialità: Charles Leclerc resterà alla Ferrari fino al 2024. L'anticipazione della Gazzetta sul prolungamento del contratto del 22enne monegasco ha avuto pronta conferma da Maranello, che con un comunicato ha annunciato di "avere esteso il contratto con Charles Leclerc fino alla fine della stagione 2024". Sul piatto anche un sostanzioso rinnovo del suo ingaggio che adesso dovrebbe arrivare ai 9 milioni a stagione, il triplo circa dello stipendio attuale.

Un bel regalo di Natale, quindi, per Leclerc, che al primo anno sulla rossa ha strabiliato: al fianco del compagno Sebastian Vettel, un 4 volte iridato, non solo non ha sfigurato, ma ha brillato con piglio e velocità. Il suo bottino stagionale consta di 7 pole position e 2 vittorie, la prima a Spa e la seconda a Monza (per la quale è stato anche premiato con l'exploit dell'anno ai Gazzetta Sports Awards): conferma di doti velocistiche e anche tenuta sulla distanza di gara.

Facendo la tara ad alcuni inevitabili peccati di gioventù, la caratura mentale e la maturità palesate dal pimpante monegasco sono l'aspetto che ha meravigliato di più. E che ha evidentemente anche convinto la Ferrari nel bloccare a lungo termine il suo pupillo.

PRODOTTO DEL VIVAIO — Leclerc è un prodotto del vivaio di Maranello: uscito dalla Ferrari Driver Academy ha conquistato in successione il titolo della GP3 (2016) e quello della Formula 2 (2017) per poi debuttare in F.1 con la Sauber Alfa Romeo (2018) con un 13° posto nel mondiale e 39 punti. Alla prima stagione con la Ferrari ha impressionato non solo per i numeri (7 pole e 2 vittorie, come detto, ma pure 10 podi complessivi e 4 giri veloci), ma anche per la spavalderia ostentata.

Nessun timore reverenziale nel fare a ruotate con Max Verstappen, uno dei più caldi della specialità; né a chiudere la porta in faccia a Lewis Hamilton, il metro di paragone assoluto per emergere in F.1 al momento; né a scontrarsi, in senso reale e figurato, con il compagno Sebastian Vettel. Scintille ripetute (Monza, Russia, Suzuka, fino all'autoscontro del Brasile), che hanno imposto ai vertici del team un sonoro richiamo all'ordine per il bene primario della Ferrari.

IL MERCATO — Personalità e doti del monegasco però hanno convinto il board del Cavallino - il team principal Mattia Binotto, l' a.d. Louis Camilleri e il presidente John Elkann - a effettuare questo investimento di lungo corso che è anche un punto fermo nel mercato piloti del 2020.

Con tutti i big - Lewis Hamilton, Max Verstappen e Sebastian Vettel - in scadenza, la Ferrari si è portata avanti ed è un vantaggio non da poco. "Sono estremamente contento di rinnovare con la Ferrari - le prime parole di Leclerc -. La stagione appena conclusa come pilota della squadra più prestigiosa in Formula 1 è stata per me un anno da sogno. Non vedo l’ora di rendere ancora più profondo il rapporto già forte che mi lega al team dopo un 2019 intenso e ricco di emozioni. Guardo al futuro con impazienza, prontissimo a cominciare la prossima stagione".

BINOTTO — Così ha commentato il rinnovo il team principal, Mattia Binotto: "La decisione e il desiderio di prolungare il contratto con Charles ci sono parsi sempre più naturali gara dopo gara, nell’ottica di assicurarci la collaborazione con il nostro pilota per le prossime cinque stagioni.

Ciò a riprova dell’impegno della Scuderia Ferrari e di Charles nel legare saldamente i propri nomi per il prossimo futuro. Charles fa parte della nostra famiglia già dal 2016 e siamo più che orgogliosi dei frutti che stiamo raccogliendo dalla nostra Academy. Ci fa quindi un grande piacere poter annunciare che sarà con noi per molti anni a venire e siamo impazienti di scrivere con lui nuove pagine della storia del Cavallino Rampante".

