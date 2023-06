CHAMPIONS, L'OSSESSIONE DI PEP GUARDIOLA - L’ALLENATORE DEL MANCHESTER CITY HA VINTO IL TROFEO DUE VOLTE MA SOLO CON IL BARCELLONA DI MESSI E INIESTA - NON E' RIUSCITO A RIPETERSI NE' AL BAYERN MONACO NE' (FINORA) AL CITY - STAVOLTA LA SUA SQUADRA E' FAVORITA: LA ROSA DELLA SQUADRA INGLESE VALE 910 MILIONI CONTRO I QUASI 300 DELL’INTER E HAALAND SPAVENTA PIÙ DI LUKAKU...

[…] Per una volta, l’Italia è in anticipo. Gli arrivi dell’aeroporto di Istanbul parlano una sola lingua, la nostra. Gli inglesi cominceranno ad atterrare da questa sera, non è detto che sia un male, anche se i Citizens vengono presentati come una tifoseria mite.

[…] Il City, che nel 1969 alla sua prima trasferta europea di sempre venne sconfitto ed eliminato dal Fenerbahçe al primo turno dell’allora Coppa Uefa a Istanbul. Avanti allora con altri preziosi ragguagli sul fatto che non c’è due senza tre e se gli ex milanisti, Suso e Paqueta, hanno vinto le prime due coppe, adesso tocca al loro ex compagno di squadra Calhanoglu.

E infine, l’unica altra volta in cui il West Ham ha vinto la sua unica altra coppa europea prima della Conference a spese della Fiorentina, correva l’anno 1964, e pochi giorni dopo l’Inter Sarti-Burgnich-Facchetti sollevò la Coppa dei Campioni da sfavorita a spese del Real Madrid.

La scaramanzia è il pane dei tifosi, e in un confronto Davide-Golia ce ne vuole parecchia. Gli altri hanno i numeri, che fanno impressione. La rosa del City per questa competizione è costata più del triplo di quella dell’Inter, 910 milioni di euro contro 295. Sono lontani i tempi de La mia vita rovinata dal Manchester United, racconto di emarginazione sportiva scritta da un tifoso del City che raccontava la tristezza di tifare per una squadra derelitta, considerata come un vicino di casa rumoroso dai rivali cittadini che intanto accatastavano trofei.

[…] Quando, dopo 36 anni di astinenza, arrivò nel 2012 il primo titolo inglese dell’epoca inaugurata dallo sceicco Mansour, la stampa inglese accusò lo «straniero» di Abu Dhabi di averlo comprato per un miliardo di sterline, la cifra investita in quel primo quadriennio di proprietà.

A oggi, nonostante i vincoli dell’Uefa, ne ha spesi altri quattro, in parte dedicati alla costruzione dell’Etihad Stadium. Manca solo una cosa. Al City, e all’uomo chiamato a Manchester per conquistarla.

Guardiola è ormai nei libri di storia del calcio. Ma come per i suoi ricchissimi datori di lavoro, in fondo ai capitoli che lo riguardano c’è sempre un asterisco, la Champions vinta solo con il Barcellona di Messi e Iniesta. […]

