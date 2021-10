19 ott 2021 23:09

CHAMPIONS AMARA PER IL MILAN: TERZO KO DI FILA. ORA GLI OTTAVI SONO UN MIRAGGIO. IL PORTO STENDE I ROSSONERI CON UN GOL DI LUIS DIAZ TRA LE PROTESTE (PER UN FALLO PRECEDENTE SU BENNACER). LA VITTORIA DEL LIVERPOOL A MADRID CONTRO L'ATLETICO TIENE ANCORA IN VITA IL DIAVOLO - TRIS INTER FIRMATO DZEKO-VIDAL-DE VRIJ. LA SQUADRA DI INZAGHI SI RIMETTE IN CARREGGIATA PER IL PASSAGGIO DEL TURNO