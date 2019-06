CHAMPIONS DA “PIPPA” – A MADRID UN TIFOSO DEL LIVERPOOL SI MASTURBA DAVANTI ALLA FOLLA DURANTE LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE E AGGREDISCE UNA TURISTA ITALIANA: ARRESTATO – LA TESTIMONIANZA: "IL 33ENNE DECISAMENTE UBRIACO È SALITO SULLA RECINZIONE VICINO AL MAXI-SCHERMO E SI È TOLTO TUTTI I VESTITI, POI HA INIZIATO A DIVERTIRSI COME SE FOSSE UN GORILLA E A…" - VIDEO

Alix Amer per www.ilmessaggero.it

liverpool tifoso

Un tifoso del Liverpool è stato arrestato per “essersi masturbato” davanti ai tifosi della finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham, ieri sera, prima di aggredire una turista italiana e la polizia. Il britannico, è stato fotografato di fronte a una grande folla della Puerta de Sol di Madrid, una delle “piazze” ufficiali per la finale di quest’anno. Il 33enne, decisamente ubriaco, è stato arrestato quando il Liverpool ha segnato il secondo gol contro il Tottenham.

Un testimone oculare ha detto che l’uomo è salito sulla recinzione vicino al maxi-schermo e si è tolto tutti i vestiti, all’inizio sono scattati applausi poi sono iniziati a volare decine di bicchieri di plastica - a quel punto “le cose sono precipitate”. «L’uomo ha iniziato a divertirsi come se fosse un gorilla e poi a masturbarsi - raccontano alcune persone presenti - Una donna italiana si è opposta a ciò che stava facendo, per tutta risposta lui ha messo le mani sulla sua gonna come a pulirsi, e quando lei si è lamentata l’ha colpita alla testa».

liverpool tifosi

Altre persone hanno aggiunto: «Era gravemente ferita e aveva bisogno di attenzione da parte degli operatori dell’ambulanza». Il testimone dice che la turista è stata portata in ospedale per una radiografia e poi ha fornito una descrizione dell’uomo alla polizia. La piazza era piena di ufficiali e l’uomo avrebbe iniziato a prenderli a pugni quando hanno cercato di arrestarlo in un bar appena fuori dalla Puerta de Sol. A alla fine è stato fermato e portato via in manette.

liverpool klopp 3 L'INVASIONE DI CAMPO DI KINSEY WOLANSKI DURANTE TOTTENHAM LIVERPOOL L'INVASIONE DI CAMPO DI KINSEY WOLANSKI DURANTE TOTTENHAM LIVERPOOL L'INVASIONE DI CAMPO DI KINSEY WOLANSKI DURANTE TOTTENHAM LIVERPOOL