CHE AVETE COMBINATO? - LA FEDERCALCIO DELLA SIERRA LEONE INDAGA SUGLI INCREDIBILI RISULTATI DI DUE PARTITE PER LA PROMOZIONE IN PRIMA DIVISIONE, CHE SONO TERMINATI 91-1 E 95-0 - È SUCCESSO NEI MATCH TRA GULF FC-KOQUIMA LEBANON E KAHUNLA RANGERS-LUMBEBU UNITED, CON LE DUE SQUADRE DI CASA CHE SI TROVAVANO A PARI PUNTI AL SECONDO POSTO E LA DIFFERENZA RETI ERA FONDAMENTALE PER LA PROMOZIONE - LE SFIDE SONO STATE ANNULLATE E I RISULTATI NON OMOLOGATI…

Da www.corrieredellosport.it

combine partite sierra leone

Ha del clamoroso quanto avvenuto in Sierra Leone, dove due match cruciali per la promozione in prima divisione sono terminati con gli incredibili punteggi di 91-1 e 95-0, per un totale di 187 gol segnati in appena 180'. Per capire meglio, occorre fare un passo indietro. Da una parte si gioca Gulf FC-Koquima Lebanon, dall'altra, in contemporanea, Kahunla Rangers-Lumbebu United, e al 45' il risultato sul primo campo è 'solamente' 7-1, sul secondo addirittura 2-0.

All'ultima giornata di campionato, Gulf FC e Kahunla Rangers sono appaiate a pari merito al secondo posto della classifica del campionato orientale Super10 (equivalente alla nostra Serie B) e la differenza reti sarà il requisito fondamentale per staccare il pass per la Sierra Leone Premier League.

SIERRA LEONE, SECONDI TEMPI SHOCK: INTERVIENE LA FEDERAZIONE

Nella ripresa, la musica cambia: i Rangers iniziano a segnare a ripetizione, addirittura 30 in pochi minuti, e sull'altro campo, con la panchina del Gulf in costante aggiornamento su quanto avveniva sull'altro campo, reagisce in maniera analoga sfruttando la complicità degli avversari. Un arbitro, sconvolto e disgustato, lascia il terreno di gioco, sostituito da un assistente.

Le sfide sono state immediatamente annullate, i risultati non omologati e la Federazione della Sierra Leone ha aperto un'inchiesta per un evidente caso di combine, dichiarando: "È una vergogna. Una situazione così imbarazzante non resterà impunita. I responsabili verranno consegnati alla commissione anti-corruzione del Paese".

Mentre il general manager del Kahunla Rangers ha chiesto scusa a tutta la nazione, quello del Lumbebu United, nonostante il clamoroso ko per 95-0 e la misteriosa sostituzione del proprio allenatore a bordo campo, si è detto "non al corrente di alcuna manipolazione".