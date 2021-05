CHE BATTAGLIA AL FORO! NADAL BATTE 7-5; 6-4 SINNER E POI LO ESALTA: “E’ UN GIOCATORE INCREDIBILE. FARA’ UNA GRANDE CARRIERA” – DUE ORE DI TENNIS PAZZESCO, PECCATO SOLO PER L’ASSENZA DI PUBBLICO - ANGELO MANGIANTE (SKY SPORT): "HO VISTO UN GIOCATORE ITALIANO DI 19 ANNI GIOCARE ALLA PARI CONTRO UNA LEGGENDA. UN CONFRONTO GENERAZIONALE EMOZIONANTE E BELLISSIMO…" - AVANTI BERRETTINI: AGLI OTTAVI TROVA TSITSIPAS - VIDEO

Jannik Sinner, battuto 7-5 6-4 da Rafa Nadal, se ne va dal Centrale arrabbiatissimo. Dopo 10 secondi dalla stretta di mano a rete è già nel tunnel degli spogliatoi. Vuol dire tanto, tantissimo: più che con il sorteggio, che già al secondo turno gli ha messo di fronte un Everest da scalare, . Il clic mentale è che non gli basta più fare figuroni contro le leggende: Sinner se la prende con se stesso, in un match che lo ha visto giocare alla pari, dà la sensazione di volersi migliorare scambio dopo scambio, ma per vincere questo tipo di partite (e scambi lunghi contro gente come Nadal) non è ancora il momento.

È un peccato che questa sia stata l’ultima partita giocata a porte chiuse: è stata partita verissima, con Sinner che nel primo set si è tolto per due volte lo sfizio di fare il break al nove volte vincitore di questo torneo. Rafa, però, non è stato minimamente scalfito e, nei turni di Sinner successivi ai due break si è subito ripreso quello che l’azzurro gli aveva sottratto. Nadal la vittoria se l’è dovuta conquistare tutta: per chiudere il solo primo set ha dovuto impiegare sette set point.

Ma tra i motivi per cui Nadal «non poteva incontrare avversario peggiore per il match d’esordio» (parole sue, di ieri in conferenza stampa) c’è anche il fatto che Sinner non conosce il significato del crollo emotivo. Jannik si è rimesso a remare, ha conquistato il break nel terzo game e se l’è portato dietro fino all’ottavo, quando Nadal è tornato sul 4-4 nonostante l’azzurro avesse conquistato i primi due punti del game. Sinner la partita se l’è voluta godere tutta, fino all’ultimo punto: ha annullato tre match point nel decimo game (il secondo con una splendida palla corta), prima di arrendersi al quarto e di ricevere gli ennesimi complimenti. «Jannik è un giocatore incredibile - dice Nadal -. Farà una grande carriera».

Rafa Nadal passa il turno ed elimina Jannik Sinner, che nonostante la sconfitta ha ben figurato contro il fuoriclasse spagnolo: "È stata una partita difficile contro un giocatore giovane - spiega Rafa. Era difficile specialmente dopo aver perso a Madrid. Sinner è un ragazzo con tanto cuore e tecnica, auguro il meglio per lui".

È stata una partita in cui l'italiano ha avuto l'occasione di portare il match in parità: "Sul 4-3 lui ha fatto due errori con il dritto. È giovanissimo, credo che avrà una carriera incredibile". Nadal si prepara ora ad affrontare Shapovalov agli ottavi.

