2 mag 2022 17:26

CHE CE FREGA DI DONNARUMMA, NOI ABBIAMO MAGIC MIKE - TUTTI PAZZI PER IL FRANCESE MAIGNAN, IL PORTIERE CHE GIOCA CON L'AGONISMO DEI PUGILI E STA PORTANDO LO SCUDETTO AL MILAN A SUON DI PARATE - USA I PIEDI, MA PER FARE LANCI DI 70 METRI E NON CINCISCHIARE NELL'AREA PICCOLA INTRAPPOLATO DALLA MALEDETTA "COSTRUZIONE DAL BASSO" - IL RIFLESSO INCREDIBILE SU CABRAL, CONTRO LA FIORENTINA, PUÒ VALERE IL CAMPIONATO. E ANCHE NEL DERBY ERA STATO DECISIVO… - VIDEO