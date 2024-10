28 ott 2024 12:39

CHE FANNO I FRIEDKIN ORA, LA BUTTANO SULLA ROMANITA’ E SULLA MOZIONE DEGLI AFFETTI? SECONDO "ADNKRONOS" AL POSTO DI IVAN JURIC LA PROPRIETA’ USA PENSA AL RITORNO DI DE ROSSI, CON CLAUDIO RANIERI NEL RUOLO DI BADANTE-DIRETTORE TECNICO - L'IPOTESI DI UN TERZO ALLENATORE VIENE PRESA IN CONSIDERAZIONE DA QUEI PERACOTTARI DEI FRIEDKIN NEL CASO IN CUI NON SI ARRIVI A UN ACCORDO CON DDR…