CHE FATICA FARE SPORT, MA È PUR SEMPRE MEGLIO DI LAVORARE - COSA FARANNO FEDERICA PELLEGRINI E ALDO MONTANO DOPO AVER DATO L'ADDIO AL NUOTO E ALLA SCHERMA CON LE OLIMPIADI DI TOKYO? LEI, 33 ANNI, NEL FUTURO HA UN DOCUFILM, UN LIBRO, IL GIRO DEL MONDO, IL SOLITO "ITALIA’S GOT TALENT" E MAGARI UN FIGLIO CON L'ALLENATORE MATTEO GIUNTA - ALDO, 43ENNE, PORTERÀ AVANTI IL CANTIERE NAVALE DI FAMIGLIA, E CON LA MOGLIE RUSSA DI 24 ANNI...

Enrico Pirondini per www.blitzquotidiano.it

federica pellegrini

Olimpiadi. È finita. Federica Pellegrini e Aldo Montano – i “vecchietti” azzurri che hanno fatto la storia del nuoto e della scherma – hanno chiuso a Tokyo la loro lunga e splendida carriera. Con la zampata del leone. Fede infilando la quinta finale consecutiva della stessa gara; nessuno nei 125 anni della storia olimpica c’è mai riuscito. Solo il titanico Micheal Phelps aveva centrato cinque finali olimpiche nei 200 farfalla.

matteo giunta federica pellegrini

Ma parliamo dell’uomo pesce, 23 medaglie d’oro, il miglior atleta olimpico di sempre. I paragoni sono impossibili. Assurdi. Improponibili. Aldo Montano a 43 anni ha disputato anche lui la sua quinta Olimpiade (e la quinta medaglia) trascinando il quartetto azzurro della sciabola ad una medaglia d’argento. Un esempio.

E adesso? Federica Pellegrini e Aldo Montano che faranno dopo una vita spesa nello sport? È vero, come dicono entrambi, che temono quello che hanno chiamato "un salto nel buio"?

FEDERICA PELLEGRINI

La loro prima vita è stata intensa, avvolgente, bellissima. Un lungo viaggio fatto di salite, discese ardite, cadute rovinose, traguardi gloriosi. E sommi sacrifici. Tra slalom amorosi sconquassanti, conditi di gossip, incenso, turiboli al vento e morbose paparazzate. Era il prezzo della gloria. Presa sempre comunque a piccole dosi. Con piacere, certo, ma anche con equilibrato distacco.

“Tutto finito“, hanno detto in lacrime. Lacrime diverse: Federica Pellegrini ha pianto di gioia, Aldo di pura emozione. Ora che faranno senza la complicità della piscina di allenamento o la sala d’armi? Reggeranno da par loro?

festa a casa italia per le vittorie di tamberi e jacobs federica pellegrini

Sui social è cominciato un curioso tam tam. I fans vogliono sapere. I leoni da tastiera si agitano. È una sarabanda, una confusione disordinata. Ognuno dice la sua, offre consigli, spara raffiche di congetture e profezie. Diceva Voltaire:” Il tempo è galantuomo, rimette a posto tutte le cose”. Cioè medica ogni cosa. Ma ci vuole pazienza.

federica pellegrini

L’agenda di Fede e Aldo è diversa. Lei ha in mente tanti progetti, lui pensa soprattutto al suo cantiere navale. Federica compie 33 anni giovedì prossimo 5 agosto. Aldo ne farà 43 il prossimo 18 novembre. Lei nel futuro ha un docufilm, un libro, il giro del mondo. Malagò la vorrebbe come rappresentante degli atleti CIO. L’ha già convinta a candidarsi. Accetterà?

federica pellegrini 11

Il mondo dello spettacolo la corteggia da tempo. Sicuramente continuerà a fare da giudice di Italia’s Got Talent, il talent show in onda su Canale 5, Sky Uno, arrivato a undici edizioni (puntata pilota nel 2009). Ritroverà in giuria Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano. Mamma Cinzia non esclude altre sorprese.

ALDO MONTANO CON LA MOGLIE

Aldo porterà avanti il cantiere di famiglia, giunto ormai alla terza generazione. Però vorrebbe restare nel giro della scherma.

Una cosa è certa. Entrambi hanno messo a posto il cuore. Fede vuol farsi una famiglia in stile Pellegrini: matrimonio, maternità. Con Matteo Giunta, 39 anni, pesarese, ragazzo mite e riservato. Suo allenatore dal 2014. Lo ha detto in Mondovisione subito dopo aver disputato la finale. E ha commosso tutti.

ALDO MONTANO

Anche Aldo ha finalmente trovato una serenità mentale e familiare. Merito di Olga Plachina, atleta russa di 24 anni, dunque molto più giovane di lui, sposata in Siberia, che gli ha già dato due figli e lo fa rigar dritto. Metà medaglia è sua. È proprio vero, come diceva Goethe: siamo modellati e plasmati da ciò che amiamo.

ALDO MONTANO federica pellegrini matteo giunta 6 federica pellegrini foto mezzelani gmt 012 federica pellegrini foto mezzelani gmt 005 FEDERICA PELLEGRINI federica pellegrini foto mezzelani gmt 004 federica pellegrini federica pellegrini federica pellegrini in versione alessia marcuzzi FEDERICA PELLEGRINI federica pellegrini federica pellegrini federica pellegrini 1 federica pellegrini 2 federica pellegrini FEDERICA PELLEGRINI federica pellegrini federica pellegrini federica pellegrini federica pellegrini torna in acqua foto mezzelani gmt12 federica pellegrini torna in acqua foto mezzelani gmt08 federica pellegrini torna in acqua foto mezzelani gmt09 TOTTI VERDONE VELTRONI FEDERICA PELLEGRINI federica pellegrini federica pellegrini diletta leotta federica pellegrini federica pellegrini federica pellegrini matteo giunta 1 federica pellegrini federica pellegrini FEDERICA PELLEGRINI FEDERICA PELLEGRINI FEDERICA PELLEGRINI federica pellegrini in finale foto mezzelani gmt (c)016 federica pellegrini in finale foto mezzelani gmt (c)017 federica pellegrini in finale foto mezzelani gmt (c)018 federica pellegrini in finale foto mezzelani gmt (c)019 federica pellegrini in finale foto mezzelani gmt (c)020 ALDO MONTANO aldo montano antonella mosetti aldo montano Olga Plachina e Aldo Montano aldo montano manuela arcuri aldo montano olga plachina 33 aldo montano e la compagna in indonesia olga plachina aldo montano foto di bacco aldo montano foto mezzelani gmt ALDO MONTANO CON LA MOGLIE OLGA E LA FIGLIA OLIMPIA aldo montano antonella mosetti 2 olga plachina 8 aldo montano olga plachina 55 olga plachina 1 olga plachina 22 olga plachina montano olga plachina ALDO MONTANO ALDO MONTANO ALDO MONTANO aldo montano