CHE MAZZATA PER LA JUVE – THIAGO MOTTA PERDE IL MIGLIOR DIFENSORE DEL CAMPIONATO, GLEISON BREMER – PER IL BRASILIANO LESIONE DEL CROCIATO DEL GINOCCHIO, STARÀ FUORI ALMENO SEI MESI. LA STAGIONE E’ PRATICAMENTE COOMPROMESSA: "DIFFICILE TROVARE LE PAROLE... ORA MI ASPETTA UN LUNGO RECUPERO” – LA JUVE DIETRO HA I GIOCATORI CONTATI…

Da gazzetta.it

Peggio di così non poteva andare. L'infortunio rimediato a Lipsia costa carissimo a Gleison Bremer, che ha riportato una "lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio" sinistro. Una mazzata per Thiago Motta e per tutto il mondo bianconero, arrivata dopo gli esami strumentali svolti stamani al J Medical. Il brasiliano "nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico" e starà fuori non meno di 6 mesi.

La sua stagione è quindi completamente compromessa. "Difficile trovare le parole in questo momento così difficile, purtroppo il risultato degli esami è stato il peggiore - ha scritto il giocatore su Instagram -. È una sfida che voglio affrontare con la stessa motivazione di sempre, sarà un'opportunità per crescere, migliorare e tornare più forte. Ora mi aspetta un lungo recupero ma non mancherà il mio sostegno alla squadra e ai miei compagni. Grazie a tutti per il supporto, Forza Juventus. Sempre insieme a voi".

Lo stop di Bremer è un danno pesantissimo per i bianconeri perché, prima del contrasto con Openda che gli ha provocato la brutta distorsione al ginocchio, l'ex difensore del Torino era stato l'unico a giocare tutti i minuti stagionali. A Thiago Motta, adesso, al centro della difesa rimangono le due certezze Kalulu e Gatti, che saranno chiamati agli straordinari, e due giocatori che, per motivi diversi, non hanno avuto molto spazio, come Danilo e Cabal.

