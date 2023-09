30 set 2023 16:00

CHE "SCEMEGGIATA"! A PECHINO DANIEL EVANS, TENNISTA BRITANNICO, PRENDE IN GIRO JANNIK SINNER, CHE ZOPPICA IN CAMPO - NEL CORSO DEL MATCH L'ALTOATESINO, CHE ERA IN VANTAGGIO DI UN SET E DI UN BREAK, HA ACCUSATO PROBLEMI A UNA GAMBA PER I CRAMPI E HA INIZIATO A ZOPPICARE. EVANS LO HA INIZIATO A DERIDERE RITENENDO CHE SINNER FINGESSE. ECCO COME E' FINITA LA PARTITA - VIDEO