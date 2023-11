CHE RAZZA DI TIFOSI - D'ORA IN POI I CORI RAZZISTI CONTRO I CALCIATORI SARANNO PERMESSI, A PATTO CHE SI TRATTI DI UNO CHE GIOCA PER UNA SQUADRA RIVALE - CHI LO DICE? LA PROCURA DI TORINO, CHE HA CHIESTO L'ARCHIVIAZIONE DEL CASO DEGLI INSULTI A SFONDO RAZZIALE NEI CONFRONTI DI ROMELU LUKAKU DA PARTE DEI SUPPORTER BIANCONERI DURANTE L'ULTIMO JUVE - INTER - SECONDO LA PROCURA, QUEI CORI FURONO FATTI PER "EVIDENTI RAGIONI DI RIVALITÀ SPORTIVA" E DUNQUE NON PENALMENTE PUNIBILI...

I cori razzisti contro Romelu Lukaku, durante Juventus-Inter semifinale di Coppa Italia dello scorso 4 aprile, non sono penalmente punibili. Lo ha stabilito la Procura di Torino, chiedendo l'archiviazione per l’articolo 131 bis del codice penale, che prevede l’esclusione della punibilità "per particolare tenuità del fatto". Quei versi razzisti durarono poco, furono fatti per "evidenti ragioni di rivalità sportiva" e i quasi 150 tifosi bianconeri indagati si "influenzarono l’uno con l’altro".

LA DECISIONE

Prima il Daspo a 171 persone, poi l’inchiesta coordinata dal pm Davide Pretti, con 144 tifosi indagati per cori razzisti. Insomma che fossero insulti razzisti, lo scrive anche il magistrato: "La giurisprudenza, già in passato, si è pronunciata ritenendo che l’emissione di suoni gutturali, come tipico riferimento all’ululato delle scimmie, si caratterizza per evidenti connotati di discriminazione razziale e dunque può integrare l’ipotesi che sanziona la commissione di atti di discriminazione per motivi razziali".

C’è un però: "Il fatto che tale condotta sia stata tenuta da una moltitudine di persone, che hanno evidentemente agito influenzandosi l’uno con l’altro, nonché il fatto che tale condotta non abbia perdurato per un tempo significativo e, non da ultimo, che sia stata posta in essere per evidenti ragioni di rivalità sportiva (tifosi della squadra avversaria) induce a ricondurre il fatto nelle maglie applicative dell’articolo 131 bis del codice penale". E ancora:"Il comportamento non è certo abituale ed è dunque possibile procedere all’archiviazione per particolare tenuità del fatto".

