CHE RAZZA DI TIFOSI - MOISE KEAN E DESTINY UDOGIE, VITTIME DI INSULTI RAZZISTI DOPO ITALIA-INGHILTERRA - L'ATTACCANTE DELLA JUVE È STATO INSULTATO DAL GIORNALISTA CAMPANO ANTONIO CORRADO CON UN POST SUI SOCIAL ("COSA C’ENTRA KEAN CON L’ITALIA? NON È NATO IN ITALIA! NON È BIANCO COME GLI ITALIANI!") - IL DIFENSORE DEL TOTTENHAM È STATO PRESO DI MIRA NELLA SEZIONE COMMENTI DELLA PAGINA FACEBOOK DEL COMUNE DI NOGARA, DOVE È NATO: "DALLA NIGERIA A NOGARA È UN ATTIMO", "NOGARESE DOC ANCHE SE NATO IN LAMPEDUSA RIVER"

MOISE KEAN

1. GIORNALISTA FA POST CONTRO KEAN, RUOTOLO DENUNCIA PER RAZZISMO

(ANSA) - "L'odio razziale in rete dilaga, per questo faccio un appello a tutti: denunciate perché c'è un reato specifico nel codice". Lo sottolinea Sandro Ruotolo, responsabile per informazione, cultura e memoria del Pd, in merito al caso del post pubblicato sui social dal giornalista pubblicista campano Antonio Corrado che prende di mira il calciatore della Nazionale Moise Kean, sottolineando che non c'entra niente con l'Italia. Ruotolo si è presentato oggi alla Digos di Roma per sporgere denuncia per odio razziale.

IL POST DI ANTONIO CORRADO CONTRO MOISE KEAN

"Questo caso è ancora più grave - afferma - perché l'autore è un giornalista, non un leone da tastiera, e non può certo fare una cosa del genere". L'Ordine dei giornalisti della Campania e l'Unione della stampa sportiva hanno condannato il post pubblicato sui social. L'Ordine - si spiega in una nota - "censura e invia al Consiglio di disciplina il post pubblicato sui social dall'iscritto Antonio Corrado. Un testo offensivo nei confronti del calciatore Kean a cui va tutta la nostra solidarietà. Un testo contrario ad ogni regola deontologica".

2. UDOGIE: INSULTI RAZZISTI SULLA PAGINA FACEBOOK DEL COMUNE DI NOGARA

Estratto da www.gazzetta.it

DESTINY UDOGIE

[…] insulti razzisti a Destiny Udogie […] sulla pagina Facebook del comune di Nogara, che aveva così celebrato la sua prova con la Nazionale a Bari contro Malta: "Stasera al settantanovesimo minuto di Italia-Malta – ha scritto il Comune di Nogara dopo - il primo nogarese della storia a debuttare in nazionale maggiore di calcio. Dal Circolo Noi di Nogara alla Nazionale. Perché nessun sogno è impossibile. Complimenti Udo!".

GLI INSULTI

DESTINY UDOGIE

Purtroppo i commenti hanno macchiato questo momento speciale per Destiny. Come riporta il Corriere Veneto, più di un'idiota ha pensato bene di insultare il giocatore. "Non è italiano, è palesemente africano". E ancora "Tanto basta per stabilire la sua esatta collocazione, e dal momento che è africano non può essere italiano. Esiste la genetica, basta aprire un libro di medicina. Secondo voi potrebbero esistere pigmei biondi e con gli occhi azzurri?". A seguire: "Dalla Nigeria a Nogara è un attimo", "Continuate così che la Nazionale cambia volto", "Nogarese doc anche se nato in Lampedusa River".

MOISE KEAN moise kean destiny udogie destiny udogie MOISE KEAN MOISE KEAN moise kean

[…]