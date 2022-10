CHE SCAZZO TRA I GIOCATORI DEL SASSUOLO DURANTE LA PARTITA CONTRO IL VERONA! - LE TELECAMERE HANNO PIZZICATO IL LITIGIO TRA IL DIFENSORE KAAN AYHAN E IL CENTROCAMPISTA JUNIOR TRAORÈ PER UN CALCIO DI PUNIZIONE - IL TURCO PROVA IN TUTTI MODI A CONQUISTARSI IL PIAZZATO, METTENDOSI ADDIRITTURA SULLA TRAIETTORIA DELLA RINCORSA DELL'IVORIANO, MA VIENE FERMATO DAGLI ALTRI COMPAGNI… - VIDEO

Lite tra i giocatori del Sassuolo per un calcio di punizione a quattro minuti dalla fine della partita col Verona, finita 2-1 per gli emiliani. Le telecamere di Dazn hanno mostrato la lunga, accesa discussione tra il turco Kaan Ayhan, che voleva a tutti i costi battere il piazzato dal limite, e l'ivoriano Junior Traorè, che non voleva lasciargli il pallone.

Ayhan ha provato a far valere in tutti i modi le sue ragioni, anche mettendosi sulla traiettoria della rincorsa del compagno di squadra, nonostante il greco Georgios Kyriakopoulos e Davide Frattesi cercassero di trattenerlo. Alla fine, tra una spinta e l'altra, il turco si è allontanato, continuando a commentare i fatti in modo decisamente poco conciliante (i labiali sono molto chiari). Traorè è quindi riuscito a battere la punizione, che ha però calciato male, sulla barriera.

