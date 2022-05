CHE SENSO HA CAMBIARE ALLENATORE A 3 GIORNATE DALLA FINE? - IL CAGLIARI HA ESONERATO WALTER MAZZARRI, DOPO LA SCONFITTA INTERNA CON IL VERONA - DOPO IL VENEZIA, ANCHE I SARDI HANNO DECISO DI CAMBIARE TECNICO AL FOTOFINISH PER SPERARE UNA DISPERATA SALVEZZA - AL MOMENTO IL CAGLIARI È QUARTULTIMO E FUORI DALLA ZONA RETROCESSIONE, MA HA SOLO TRE PUNTI DI VANTAGGIO SULLA SALERNITANA (CHE HA DUE PARTITE IN MENO) - AL POSTO DI MAZZARRI ARRIVERÀ…

Da www.corriere.it

Walter Mazzarri non è più l’allenatore del Cagliari. La decisione, arrivata in questi minuti, non è ancora ufficiale ma dovrebbe diventarlo a breve. Il club sardo affiderà la squadra ad Alessandro Agostini, ex difensore e poi allenatore della Primavera: sarà lui a dirigere l’allenamento questo pomeriggio e a guidare i rossoblù nelle ultime tre partite decisive per la salvezza con Salernitana in casa — scontro diretto cruciale — Inter a San Siro e Venezia in casa: proprio il Venezia ha appena esonerato Paolo Zanetti.

A Mazzarri è stata fatale l’ultima sconfitta interna con il Verona, 1-2 sabato 30 aprile. Subito dopo erano cominciate in società le riflessioni e i ragionamenti per capire quanto e come la squadra avesse bisogno di una scossa. Al momento infatti il Cagliari è sì quartultimo e fuori dalla zona retrocessione, ma ha solo tre punti di vantaggio sulla Salernitana che ha due partite in meno (una la gioca oggi, 2 maggio, contro l’Atalanta).

La domanda chiave era: quanto può essere utile un cambio in panchina a tre giornate dal termine? I numeri però sono parsi implacabili: sette sconfitte nelle ultime otto gare e almeno quattro ritenute evitabili con Udinese, Spezia, Genoa e Verona. Qualsiasi mossa a questo punto sembrava una scommessa: puntare su Mazzarri nonostante le sconfitte o cercare una svolta con un nome nuovo in grado di scuotere l’ambiente? C’era ancora Leonardo Semplici sotto contratto, ma si è preferita la soluzione interna con il tecnico della Primavera Alessandro Agostini, impegnato nella storica impresa di portare la sua squadra al miglior piazzamento possibile per i playoff scudetto di categoria.