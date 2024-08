CHE SENSO HA COMINCIARE IL CAMPIONATO CON IL MERCATO ANCORA APERTO E LE SQUADRE INCOMPLETE? – MAURIZIO CROSETTI: “LA SERIE A È INCHIODATA DALLE MANOVRE DI AGENTI E DIRIGENTI, MA ANCHE DI GIOCATORI CHE ORMAI FIRMANO CONTRATTI DOVE LA DATA DI SCADENZA RAPPRESENTA UN TEMPO TEORICO E AGGIRABILISSIMO” – “BISOGNA TROVARE UN ACCORDO INTERNAZIONALE, PER NON ABBANDONARE L’INIZIO DI OGNI STAGIONE A SQUADRE A METÀ. NESSUNO LO SOPPORTA, FORSE ANCHE I CALCIATORI SONO STUFI DI ESSERE O RICATTATI O…” - LA DAGONOTA

[…] Con il mercato aperto che molte strade chiude, la Serie A lascia fuori alcuni dei suoi calciatori più forti tra i non moltissimi rimasti. Tra color che son sospesi abbiamo un azzurro come Chiesa, il prodigioso Koopmeiners, il fantasmagorico Osimhen, nonché Lookman risolutore di finali e Dybala l’irrisolto. Gente forte, che però cammina sul cornicione delle trattative: Chiesa lascerà (forse) la Juve che ha praticamente preso Koopmeiners, Osimhen potrebbe andare al Chelsea, così magari torna in Italia Lukaku, e per Dybala sono ancora pronti gli arabi.

Da molti anni non si ricordava un inizio con assenze tanto presenti e pesanti, e relativo corollario di capricci, ricatti, ritorsioni e certificati medici che neppure alla mutua più accomodante. […]

Questo accade quando i campionati iniziano a trattative spalancate. Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Calcio, ha detto che non è utopia pensare a una Serie A che cominci a trasferimenti chiusi, ma per quest’anno non è stato possibile: si è messa di traverso soprattutto la Liga, nel timore che gli arabi (che chiudono dopo) potessero arrivare e servirsi con comodo. È evidente che un nuovo disegno delle date dei trasferimenti debba trovare d’accordo tutte le principali leghe europee. […]

L’ombra araba continua dunque a condizionare, sebbene la Saudi Pro League abbia al momenti sborsato non più di cento milioni di euro per le spese nel vecchiocontinente, contro il miliardo del 2023. La bolla si sta sgonfiando. […]

Con o senza arabi, però, la Serie A è inchiodata dalle manovre di agenti e dirigenti, ma anche di giocatori che ormai firmano contratti pressoché fittizi, dove la data di scadenza, reale, rappresenta un tempo teorico e aggirabilissimo. […]

Ma dove sono finiti i fuoriclasse? Quasi tutti altrove, si direbbe. E allora è meglio accettare caramelle dagli sconosciuti, ad esempio da Samuel Mbangula, 20 anni, valore di mercato (prima di Juventus- Como) 233 mila euro. Sempre più dei 184 mila relativi a Nicolò Savona, l’ultimo difensore della serie bianconera. Per non dire dei nuovi veronesi che hanno strapazzato il Napoli e che ben pochi avevano mai sentito nominare: il colombiano Daniel Mosquera e Dailon Rocha Livramento, arrivato da Capo Verde mentre Osimhen se ne rimaneva a casa.

Forse bisogna davvero trovare un accordo internazionale, per non abbandonare l’inizio di ogni stagione a squadre a metà. Nessuno lo sopporta, meno che mai gli allenatori, ma forse anche i calciatori sono stufi di essere o ricattati o ricattatori. Forse, anche a loro un po’ ripugna dover andare dal medico per un certificato fasullo, come quando si falsificava la firma di papà sul diario dopo un brutto voto. È serio, tutto questo? E lo è accordarsi con gli atleti sotto contratto, spingendoli poi a non allenarsi né giocare più con il vecchio club? Mezzucci antichi, operazioni da magliari che l’epoca del libero scambio dovrebbe cancellare. E invece no. […]

