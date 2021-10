CHE SENSO HA FISCHIARE QUESTI "RIGORINI"? - IL DIRETTORE DI GARA, MARIANI, AVEVA VALUTATO L’ENTITÀ DEL CONTATTO DUMFRIES-ALEX SANDRO IN INTER-JUVE, MA IL VAR LO HA RICHIAMATO - L'EX ARBITRO CASARIN: "C'È UNA RICERCA AL RIGORE INIZIATA QUALCHE ANNO FA E CHE NESSUNO, FIFA COMPRESA, HA AVUTO LA FORZA DI RIMANGIARSI" - ANCHE IL DESIGNATORE ROCCHI SI ERA RACCOMANDATO: "DIAMO SOLO RIGORI SERI" (INFATTI SI E' VISTO)

1 - INTER-JUVENTUS, IL RIGORE DI DUMFRIES SU ALEX SANDRO: CHE COSA È SUCCESSO

Salvatore Riggio per www.corriere.it

Non ci può essere un derby d’Italia senza polemiche. E anche questo Inter-Juventus non poteva sfuggire a questa «regola». Così al minuto 87 succede l’irreparabile per i nerazzurri, fino a quel momento in vantaggio grazie al gol di Dzeko e con il match in mano.

Contatto tra Dumfries, entrato da 15’ al posto di Perisic, e Alex Sandro. L’arbitro Mariani viene richiamato al Var. Prima domanda: era in area o no? Seconda: il contatto c’è stato davvero?

Per risolvere il primo dubbio Mariani va alla Var, dove si sono presi qualche minuto prima di farsi sentire: se fosse stato fuori area non avrebbero potuto richiamare l’arbitro, una volta certi che fosse dentro lo hanno lasciato decidere sull’entità del contatto.

E a quel punto Mariani ha deciso per il rigore, mandando su tutte le furie l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi che è stato espulso dopo aver lanciato una pettorina in campo. San Siro diventa una bolgia, con i tifosi dell’Inter che protestano e fischiano.

Dybala non si fa influenzare dall’atmosfera. Fa un respiro e spiazza Handanovic per il gol del pareggio. Un risultato che non serve a nessuno per rilanciarsi in classifica. Ringraziano Napoli e Milan, prime a +7 dall’Inter e addirittura a +10 dalla Juventus.

2 - INTER-JUVENTUS, IL RIGORE SECONDO CASARIN: DUMFRIES TOCCA LA GAMBA, MA È UN «RIGORINO»

Paolo Casarin per www.corriere.it

Inter-Juventus tocca a Mariani con Guida alla Var. Al 16’ l’Inter va giustamente in vantaggio con Dzeko. Il primo tempo è privo di difficoltà per l’arbitro con soli due gialli per falli tra Barella e Alex Sandro.

La ripresa è senza emozioni; al 65’ entrano Dybala e Chiesa che procura il giallo per Peresic. All’89’ cambia tutto: sul bordo dell’area dell’Inter Dumfries colpisce la gamba di Alex Sandro. Mariani non interviene anche per l’entità del contatto appare modesta.

Il Var Guida richiama Mariani che, dopo l’osservazione al monitor, concede il rigore. Certamente un rigorino, la coda di una ricerca al rigore iniziata qualche anno fa e che nessuno (Fifa compresa) ha avuto la forza di rimangiarsi.

Roma-Napoli è affidata a Massa con Di Bello alla Var. L’arbitro segue il gioco con attenzione: il primo giallo è (17’) per l’agitato Mourinho. Partita tesa nel finale del primo tempo, che Massa raffredda senza provvedimenti disciplinari.

Massa limita gli interventi anche nella ripresa: i giocatori accettano la sua direzione. Non la pensa così Mourinho, espulso per proteste. Dopo la fine anche per Spalletti arriva il rosso per applausi per l’arbitro. Veri o falsi? Ottimo l’arbitraggio.

