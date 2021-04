14 apr 2021 16:00

CHE SFIGA! NIBALI CADE IN ALLENAMENTO E SI ROMPE UN BRACCIO. DOMANI L'OPERAZIONE IN SVIZZERA PER RIDURRE LA FRATTURA. GIRO D'ITALIA A RISCHIO – LO SQUALO ERA APPENA TORNATO DAL RITIRO IN ALTURA A TENERIFE, SAREBBE DOVUTO ESSERE AL VIA DEL TOUR OF THE ALPS IL 19 APRILE - AL VIA DEL GIRO D’ITALIA MANCANO PIÙ DI TRE SETTIMANE - UNA CADUTA PREGIUDICO’ I SOGNI D’ORO DI NIBALI AI GIOCHI DI RIO...