CHE SFIGA! PER IL ROMANISTA WIJNALDUM FRATTURA DELLA TIBIA DESTRA IN ALLENAMENTO DOPO UNO SCONTRO CON FELIX - MOU PERDE UNO DEI RINFORZI ARRIVATI DAL MERCATO - IL 31ENNE CENTROCAMPISTA OLANDESE HA DUE OPZIONI: L'OPERAZIONE, CHE COMPORTEREBBE 2-3 MESI DI STOP, O UNA TERAPIA CONSERVATIVA CHE GLI EVITEREBBE DI FINIRE SOTTO I FERRI MA…

Da www.corrieredellosport.it

Doccia gelata in casa Roma, con José Mourinho che perde uno dei rinforzi più importanti arrivati dal mercato. A fermarsi è Georginio Wijnaldum, 31enne centrocampista olandese arrivato in giallorosso dal Paris Saint-Germain che sarà costretto a un lungo stop dopo essersi infortunato in allenamento.

Wijnaldum

Il bollettino medico

Brutte notizie arrivano infatti dal bollettino medico pubblicato dalla Roma sui propri canali ufficiali: "In seguito a un trauma riportato durante la seduta odierna di allenamento - si legge in un comunicato del club -, Wijnaldum è stato sottoposto in serata ad accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura della tibia destra. Il calciatore sarà sottoposto a ulteriori controlli nei prossimi giorni. Forza Gini!".

Gli scenari possibili

Wijnaldum

In casa giallorossa si inizia intanto a ragionare insieme al calciatore sulla strada da percorrere. Due le ipotesi per risolvere la frattura composta della tibia, sulle quali si ragionerà nelle prossime ore: la prima è l'operazione chirurgica che comporterebbe 2-3 mesi di stop; la seconda è invece quella di una terapia conservativa che eviterebbe a Wijnaldum di finire sotto i ferri ma allungherebbe i tempi di recupero (con il rischio che torni a disposizione di Mourinho addirittura dopo i Mondiali in Qatar).

Wijnaldum