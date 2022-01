CHE SFIGA! LA SPAVENTOSA CADUTA DI SOFIA GOGGIA DURANTE IL SUPER G DI CORTINA (VINTO DA ELENA CURTONI) – IL VIDEO - LA SCIATRICE SI È RIALZATA DA SOLA, TORNANDO AL TRAGUARDO. L’AZZURRA, CHE IERI A CORTINA AVEVA TRIONFATO IN DISCESA LIBERA, È STATA SOTTOPOSTA SUBITO AI PRIMI CONTROLLI MEDICI, CHE HANNO EVIDENZIATO UNA POSSIBILE DISTORSIONE AL GINOCCHIO. GOGGIA POTREBBE ESSERE ORA TRASFERITA A MILANO PER VISITE PIÙ APPROFONDITE E UNA RISONANZA MAGNETICA. MANCANO POCHI GIORNI AI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI DI PECHINO…

?#FISAlpine | #Cortina Caduta spaventosa di Sofia #Goggia ??! ? Come ieri, tanti brividi durante la sua prova, ma stavolta non sono per la vittoria. Rialzandosi subito dopo e scendendo giù al traguardo non dovrebbero esserci gravi complicazioni. ??pic.twitter.com/VSbdieB85u — Vita Sportiva (@vitasportivait) January 23, 2022

Da open.online

SOFIA GOGGIA CADUTA

Brutta caduta per Sofia Goggia nel SuperG di Cortina. La sciatrice italiana, dopo un errore in una curva che l’ha costretta a sterzare bruscamente, è caduta poco più avanti. Poi si è rialzata da sola, tornando al traguardo. Nelle immagini televisive al replay si vede una rotazione anomala del ginocchio. L’azzurra, che ieri a Cortina aveva trionfato in discesa libera, è stata sottoposta subito ai primi controlli medici, che hanno evidenziato una possibile distorsione al ginocchio. Goggia potrebbe essere ora trasferita a Milano per visite più approfondite e una risonanza magnetica.

