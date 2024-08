IL CHELSEA CONTINUA A SPENDERE A CAZZO DI CANE E PER POCO NON COMBINA UN DISASTRO – CLAMOROSO ERRORE A PORTA VUOTA DEL NEO-ACQUISTO DEI “BLUES”, MARC GUIU, DURANTE I PRELIMINARI DI CONFERENCE LEAGUE CONTRO IL SERVETTE – PER SUA FORTUNA, I LONDINESI HANNO VINTO IL MATCH PER 2-0 – IL CLUB HA PIU' DI 40 GIOCATORI IN ROSA E MOLTE EX STELLE SONO STATE MESSE AI MARGINI – IL CAMPO DI ALLENAMENTO DELLA SQUADRA SEMBRA UNA PALESTRA SOVRAFFOLLATA DOPO CAPODANNO - VIDEO

1. L'ERRORE CLAMOROSO DI GUIU IN CHELSEA-SERVETTE: GOAL SBAGLIATO A PORTA VUOTA

Estratto dell’articolo di Andrea Ajello per www.goal.com

errore di marc guiu durante chelsea servette 1

È stata una serata indimenticabile per Marc Guiu ma in senso negativo. L'attaccante classe 2006 infatti ha mancato una clamorosa chance per segnare. […] Per sua fortuna, il Chelsea è riuscito comunque a superare il Servette […]

Gli inglesi hanno superato il Servette con due goal nel secondo tempo. Al 50' il Chelsea passa in vantaggio su calcio di rigore, trasformato da Nkunku. Il raddoppio è firmato da Madueke al 76'. Una vittoria che sarebbe potuta essere anche più netta se Guiu non avesse sprecato la clamorosa palla goal.

marc guiu 2

Il 18enne spagnolo ha però aspettato troppo calciando poi male e permettendo al portiere di rientrare e parare incredibilmente la conclusione. Ma non finisce qui, perché Guiu sulla ribattuta ha potuto calciare altre due volte trovando sempre il muro avversario. Insomma, un'azione da incubo per il giocatore del Chelsea.

IL COMMENTO DI MARESCA

Nel post partita, Maresca ha commentato quanto successo al suo giocatore, scherzandosi sopra: "Gli ho detto che non gli piacciono i goal facili, gli piacciono quelli difficili".[…]

2. IL CHELSEA HA UNA ROSA DI 43 GIOCATORI, MARESCA NE TAGLIA VENTI: QUASI 300 MILIONI DI EURO SPESI SUL MERCATO

Estratto dell’articolo di Vito Lamorte per www.fanpage.it

enzo maresca

Il Chelsea sta vivendo una situazione surreale a pochi giorni dalla fine del mercato e Enzo Maresca è stato costretto a prendere decisioni drastiche per cercare di mettere a posto le cose. La rosa del club di Londra è attualmente composta da 43 giocatori ma il manager italiano ne ha tagliati venti, che non fanno più parte del progetto e dovranno cercarsi una sistemazione. […] Una situazione davvero surreale. Qualche giorno fa era circolato il video della palestra sovraffollata ma il manager italiano ha rimesso tutto in ordine, dividendo i gruppi di lavoro.

la palestra sovraffollata del chelsea 1

Intanto ieri a Londra è arrivato Joao Felix dall'Atletico Madrid e la spesa per questa sessione di mercato sfiora quasi i 300 milioni di euro, mentre ha fatto il percorso inverso Conor Gallagher. […]

LUKAKU, STERLING, KEPA: CHI SONO I GIOCATORI FUORI ROSA DEL CHELSEA

Il club inglese è costretto a dover organizzare allenamenti speciali per alcune ex stelle che non fanno parte del progetto di Maresca: in questi giorni a Cobham, sobborgo di Londra, si stanno allenando agli ordini dell'ex portiere dei Blues Carlo Cudicini calciatori come Romelu Lukaku, Raheem Sterling, Ben Chilwell, il portiere spagnolo Kepa Arrizabalaga, Disasi e David Datro Fofana.

ROSA DEL CHELSEA - AGOSTO 2024

Gli altri esuberi sono: Casadei, Chalobah, Chukwuemeka, Gabriel, Petrovic, Anjorin, Acheapong, Angelo, Castledine, George, Vale, Matos e Washington. Da valutare le posizioni di Wesley Fofana e Mudryk, che hanno giocato la prima di Premier League potrebbe essere ceduti.

[…] In merito al numero dei calciatori l'allenatore italiano ha affermato: "Ti piace dire che abbiamo 42 o 43 giocatori. Per la sessione di oggi c'erano 20 giocatori. La sessione di ieri 21. Gli altri 15 o 20 si stanno allenando separatamente. I giocatori del Chelsea sono 42 o 43, certo, ma non lavorano con me tutti i giorni. Non li vedo quindi non è un pasticcio come sembra da fuori. Assolutamente no".

marc guiu 1 la palestra sovraffollata del chelsea 2 enzo maresca chelsea enzo maresca errore di marc guiu durante chelsea servette 2