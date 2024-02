CHI È L'ASSISTENTE PERSONALE DI FEDEZ, CON CUI IL RAPPER È FUGGITO A MIAMI PRIMA DELLA ROTTURA DEFINITIVA CON CHIARA FERRAGNI? SI CHIAMA ELEONORA SESANA E DI LEI SI SA POCHISSIMO: LAUREATA ALLA BICOCCA, PRIMA DI ESSERE ASSUNTA DAL RAPPER HA LAVORATO IN UN'AGENZIA DI PR E POI A DOLCE E GABBANA - CHIARA FERRAGNI, INVECE, SI AFFIDA A BARBARA DI POGGIO, CHE SI È FATTA CONTAGIARE DALLA SUA CAPA E POSTA IN CONTINUAZIONE LE SUE FOTO DI VACANZE DI LUSSO...

1. ELEONORA SESANA, CHI È L'ASSISTENTE PERSONALE DI FEDEZ CHE NON AMA APPARIRE

Estratto dell'articolo di Novella Toloni per www.ilgiornale.it

Il suo profilo Instagram è blindatissimo e seguito da pochi contatti comuni a Fedez, primi tra tutti Chiara Ferragni e la sorella Valentina. Eppure da ore si fa un gran parlare di lei. Eleonora Sesana, l'assistente personale di Fedez, la figura ombra che lavora al fianco del rapper da diversi anni e che raramente si mostra sui social network. L'ultima volta, una delle poche, è stata durante la trasferta a Miami, che Federico Lucia ha fatto la scorsa settimana […]

Sebbene sia schiva e non ami farsi riprendere con il cellulare, il volto di Eleonora Sesana è noto ai fan dei Ferragnez. La donna è stata infatti protagonista del secondo episodio della seconda stagione della serie "The Ferragnez", quella nella quale Chiara Ferragni ha scalato il grattacielo newyorkese The Edge. Al fianco dell'influencer, a sostituire il più timoroso Fedez c'era lei. Della sua vita si sa ben poco ma a renderla riconoscibile agli occhi dei follower del rapper sono i suoi capelli rosa e quell'immancabile voglia di tirarsi fuori dalle riprese del suo "capo" anche solo coprendosi il volto.

[…]Professionalmente parlando, Eleonora è l'assistente personale di Fedez da diversi anni e si occupa della sua agenda personale e lavorativa. Come si legge nel suo profilo LinkedIn (non più aggiornato), Sesana è laureata in Scienze del Turismo presso l'Università Bicocca di Milano e si è specializzata in media digitali con un master. Prima di essere assunta da Fedez ha lavorato proprio come assistente personale presso l'agenzia di pubbliche relazioni, Natasha Slater Studio. Dopo un'esperienza quinquennale come celebrities specialist di Dolce e Gabbana è stata selezionata dal rapper, con il quale collabora da tempo.

[…] È lei, insieme ad altre selezionatissime figure che gravitano attorno ai Ferragnez, che potrebbe conoscere i reali motivi dell'addio tra il rapper e la moglie.

2. CHI SONO ELEONORA SESANA E BARBARA DI POGGIO, LE DUE ASSISTENTI PERSONALI DEI FERRAGNEZ

Estratto dell’articolo di Eva E.Zuccari per www.today.it

Un selfie in ascensore, immortalato poco prima di calcare il red carpet del lancio di "The Ferragnez". Così Eleonora Sesana, assistente personale di Fedez, e Barbara Di Poggio, che svolge lo stesso ruolo per Chiara Ferragni, si presentano insieme via social per la prima volta ad un passo dall'evento che vedrà protagonisti a Milano i loro clienti, ovvero i due influencer più famosi d'Italia. Ma chi sono queste due "donne ombra" dietro al successo da 45 milioni di follower?

Anzitutto, chiariamo che cosa fa un assistente personale. Compito di un "pa", ovvero "personal assistant", è quello di organizzare le attività del proprio datore di lavoro, professionali ed eventualmente anche private, dunque dai meeting lavorativi agli impegni con i figli. […]

Chi è Eleonora Sesana

Eleonora Sesana è l'assistente personale di Fedez. Se volessimo darle subito un volto, vi diremmo che è la ragazza che, insieme a Chiara, si lancia nell'avventura del climbing presso il The Edge […] Vive ovviamente a Milano, città di residenza dei Ferragnez e, stando all'anno di laurea, dovrebbe avere circa 33 anni. Poco o nulla è dato sapere del privato, fatta eccezione per la passione per i viaggi.

Chi è Barbara Di Poggio

Poi Barbara Di Poggio, che è invece assistente personale di Chiara Ferragni da quattro anni, come dichiara lei stessa su Linkedin. Anche lei viene da una precedente esperienza in Dolce e Gabbana, dopo anni di professione svolta come assistente personale del Ceo di Yoox e come assistente al team del brand Fila.

Oggi invece Chiara e Fedez sono "le mie persone preferite", tiene a sottolineare sul suo popolatissimo profilo Instagram, dove conta oltre 16mila follower e dove spesso usa una terminologia simile a quella della regina delle influencer, tra "good vibes only" e foto di lussuose vacanze. Insomma - a differenza di Eleonora - ha ormai ceduto anche lei alla lusinga del proporsi come personaggio pubblico, e i tag ripetuti di Chiara aiutano ad aumentare il numero di follower...

