CON CHI CE L'HA IBRA? - "IL GHEPARDO NON SCENDE AL LIVELLO DEI CANI" - LE ULTIME, MISTERIOSE STORIE DI ZLATAN IBRAHIMOVIC SU INSTAGRAM

Da corrieredellosport.it

IBRA

Zlatan Ibrahimovic usa spesso rappresentazioni di animali per far entrare i tantissimi fan nel suo mondo, dentro la sua testa, per spiegare il suo pensiero ed il suo stile di vita. Stavolta i protagonisti della storia che Ibra ha condiviso con i follower di Instagram sono dei cani e un ghepardo. Zlatan dispensa saggezza social, ma è pronto per tornare in campo con il suo Milan, a dispensare calcio.

La storia di Ibrahimovic

"Cane e ghepardo. La foto mostra una corsa di velocità che si è svolta tra dei cani e un ghepardo, per scoprire chi è il più veloce. Tutti erano sorpresi che il ghepardo non si muovesse dal suo posto, così hanno chiesto al coordinatore di gara cosa fosse successo. La sua risposta è stata dopo aver visto quest’immagine: " A volte cercare di dimostrare che sei il migliore è un insulto". Non abbiamo bisogno di scendere al livello degli altri per fare capire loro che siamo più forti. Pensaci bene e risparmia le energie per ciò che meriti. Il ghepardo usa la sua velocità solo per cacciare non per dimostrare ai cani che è il più veloce e forte. Non perdete il vostro tempo a dimostrare il vostro valore".

