CHI FATTURA, LA VINCE! - PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO IL MANCHESTER CITY È PRIMA PER RICAVI TRA LE SQUADRE DI CALCIO (731 MILIONI DI EURO TOTALI), SEGUITO DA REAL MADRID (714 MILIONI) E LIVERPOOL (702), CON I CLUB DELLA PREMIER LEAGUE CHE RAPPRESENTANO PIÙ DELLA METÀ DELLA TOP 20 - TRA LE SQUADRE ITALIANE C’E’ LA JUVENTUS ALL'UNDICESIMO POSTO (400 MILIONI IN CALO RISPETTO AI 433 PRECEDENTI), AL 14ESIMO L'INTER (308 MILIONI CONTRO 330) E AL 16ESIMO IL MILAN (264 MILIONI)

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Per il secondo anno consecutivo il Manchester City è prima per ricavi tra le squadre di calcio (731 milioni di euro totali), seguito da Real Madrid (714 milioni) e Liverpool (702), con i club della Premier League che rappresentano più della metà della Top 20. Lo afferma il rapporto dello Sports business group di Deloitte. Nella stagione 2021-2022 le squadre italiane si sono piazzate all'undicesimo posto con la Juventus (400 milioni in calo rispetto ai 433 precedenti), al 14esimo con l'Inter (308 milioni contro 330) e al 16esimo con il Milan, che ha registrato 264 milioni di fatturato, in crescita sui 216 della stagione precedente.

La Juventus nella classifica per ricavi ha così perso due posizioni dal precedente nono posto, non lasciando nessuna squadra italiana tra le prime dieci della classifica Deloitte. L'Inter è rimasta invariata mentre il Milan ha guadagnato tre posti dalla precedente 19esima posizione. Nella stagione scorsa i primi 20 club per ricavi nel calcio mondiale, dei quali 11 sono inglesi, hanno generato un fatturato totale di 9,2 miliardi, con un aumento del 13% rispetto all'anno precedente.

La crescita "è dovuta al ritorno delle partite a porte aperte a seguito dell'abolizione delle restrizioni da Covid 19, generando un significativo incremento delle entrate da stadio: da 111 milioni a 1,4 miliardi", spiegano gli analisti di Deloitte. Anche i ricavi commerciali sono aumentati dell'8% rispetto all'anno precedente (da 3,5 miliardi a 3,8 miliardi), ma il loro impatto è stato vanificato dalla contrazione dell'11% (pari a 485 milioni) dei ricavi da diritti televisivi rispetto agli introiti Tv della stagione 2020/21, che avevano beneficiato dei differimenti dei ricavi delle partite 2019/20 rinviate.

Cinque dei "sei grandi" club della Premier League hanno registrato un aumento dei ricavi in euro del 15% o più (per un incremento totale di 226 milioni), grazie al lancio di nuove partnership commerciali e agli introiti generati da eventi non legati alle partite, come concerti e tour degli stadi. "Per la prima volta i club della Premier League ricoprono la maggior parte delle posizioni della Football Money League - commenta Tim Bridge, lead partner dello Sports business group di Deloitte - e ora si tratta di capire se gli altri campionati possono colmare il divario, probabilmente aumentando il valore dei futuri diritti televisivi internazionali, o se la Premier League sarà virtualmente intoccabile, in termini di ricavi".