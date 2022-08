Fabrizio Rinelli per www.fanpage.it

pavel nedved balla con tre ragazze 6

Pavel Nedved festeggia oggi 50 anni. Il vicepresidente della Juventus non si sarebbe mai aspettato di raggiungere questo traguardo anagrafico con così tanti riflettori puntati addosso. Già, perché dopo il pareggio interno dei bianconeri contro la Roma si è iniziato a parlare di Nedved solo per questioni extracalcistiche. Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 agosto sul web sono stati messi in circolazione alcuni video privati. Momenti intimi resi di dominio pubblico dopo che i filmati sono diventati virali.

Uno ritrae l'ex Pallone d'Oro mentre si diverte a ballare in un locale di Torino sulle note di ‘Bailando' di Enrique Iglesias, in compagnia di tre ragazze con le quali forma una sorta di trenino. Nedved canta e balla in atteggiamenti di estrema confidenza con alcune amiche, come può capitare a qualsiasi altra persona nel corso di una serata tra amici. Ma è pur sempre il vicepresidente della Juve e quelle immagini, vista la carica che ricopre e la risonanza generata anche all'estero, hanno causato qualche imbarazzo all'interno del club.

nedved cammina per strada ubriaco 6

In un altro video diffuso sui social si vede un uomo di spalla, con chioma bionda, che cammina barcollando nelle vie del centro di Torino vestito in abito scuro. Un'altra sequenza, ripresa da angolatura opposta, mostra anche il volto per qualche istante. La somiglianza con Pavel Nedved è evidente ma non dimostrabile con certezza.

Eppure anche quelle immagini contribuiscono ad alimentare la gogna mediatica che per 24 ore ha visto protagonista l'ex Furia Ceca, reduce da alcuni giorni assieme all'attuale compagna Dara Rolins, arrivata in Italia – e ospite della Juve per la gara con la Sampdoria – assieme alle colleghe ballerine di Daraforce.

MEME SU PAVEL NEDVED

La domanda che circola intorno agli ambienti della Juventus nelle ultime ore è una sola: chi ha messo messo in giro i video di Nedved? Un dettaglio alimenta il sospetto che si possa trattare di un tentativo deliberato di danneggiare l'immagine del vicepresidente bianconero e forse dello stesso club. Il video in cui Nedved balla con le amiche, girato da una persona a lui vicina, non è attuale ma risale a tre anni fa, eppure il filmato è stato diffuso sulla scia degli altri video, più recenti, come in una sorta di disegno prestabilito.

Una delle donne presenti nelle immagini è Lucie Anovcinova, ex compagna di Nedved dopo la separazione dalla moglie Ivana nel 2019. La storia si è interrotta nel 2021 e da tempo Pavel frequenta Dara Rolins, cantante molto popolare in Repubblica Ceca.

PAVEL NEDVED Lucie Anovcinova

Da parte della Juventus e dello stesso vicepresidente della Vecchia Signora non sono arrivate dichiarazioni ufficiali o prese di posizione. Al momento si registra un silenzio assordante attorno alla vicenda, come si è percepito anche nella giornata di ieri in occasione della conferenza stampa di Arek Milik, alla presenza di Nedved come vuole il rituale delle presentazioni ufficiali. La questione non è stata sfiorata neanche a microfoni spenti.

Resta il mistero di chi abbia messo in Rete questi video proprio alla vigilia di uno dei compleanni più amari per Nedved che mai si sarebbe aspettato di festeggiare i suoi 50 anni con i riflettori puntati addosso per via di una vicenda, in parte vecchia, che riguarda la sua vita privata.

IL CORRIERE DELLO SPORT SUL CASO NEDVED nedved cammina per strada ubriaco 2 pavel nedved balla con tre ragazze 4 image (1) nedved cammina per strada ubriaco 1 pavel nedved balla con tre ragazze 2 nedved cammina per strada ubriaco 3 tweet sui video di nedved 2 nedved cammina per strada ubriaco 4 nedved cammina per strada ubriaco 5 pavel nedved balla con tre ragazze 1 pavel nedved balla con tre ragazze 3 tweet sui video di nedved 3 pavel nedved balla con tre ragazze 5 nedved al tavolo con una mora tweet sui video di nedved 1 PAVEL NEDVED CIRCONDATO DA BELLE SIGNORINE LA GAZZETTA SUL CASO NEDVED DARA ROLINS PAVEL NEDVED DARA ROLINS PAVEL NEDVED meme sui video di pavel nedved PAVEL NEDVED Lucie Anovcinova