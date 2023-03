CHI HA SBAGLIATO PIU’ FORTE? TUTTI SAPEVANO DEI RISCHI LEGATI AI TIFOSI DELL’EINTRACHT. PERCHE’ E’ STATO CONSENTITO DI TRASFORMARE NAPOLI IN UN CAMPO DI BATTAGLIA? LE CRITICHE AL TAR CHE AVEVA SOSPESO IL DIVIETO DI TRASFERTA RINNOVATO DAL VIMINALE E RISTRETTO AI CITTADINI PROVENIENTI DA FRANCOFORTE - LA PROCURA: “DEI RISCHI SI ERA CONSAPEVOLI, TANTO CHE DA MARTEDÌ SERA ERA IN PIEDI UNA MACCHINA DELLA SICUREZZA ARTICOLATA. DOBBIAMO CAPIRE PERCHÉ È FINITA COSÌ”

(…) Tutti sapevano tutto. L’odio tra bande di criminali, ciascuna “truccata” da tifo di squadra: Eintracht o Napoli. Il Viminale conosceva bene, ribadiscono ieri tra questura e prefettura, «il grado di pericolosità di questa trasferta». E allora perché finisce in disastro? «Bisognava bloccare quegli arrivi, impedire che venissero in città», ti raccontano.

Poi l’ordinanza del Tar Campania, che costringe a restringere il campo: il pericolo era stato «prospettato solo genericamente» per il giudice amministrativo. Ecco perché, insistono, quel divieto smontato al Tar era stato rinnovato dal Ministero e ristretto ai cittadini provenienti da Francoforte. Nonostante questo, l’allarme resta, l’impianto si rivela insufficiente.

Turisti, insomma: ma sorvegliati. Eppure non lo erano, non potevano esserlo. Quando i napoletani lanciato spranghe e torce, quelli dispiegano tutta la ferocia compressa. La Napoli della storia millenaria che diventa terra di barbari. In Procura, la reggente Rosa Volpe alle 21 scuote la testa. «Un fatto è certo: questi signori arrivati qui, questo genere di trasferte non hanno nulla a che fare con lo sport, ma solo con la brutale violenza », spiega a Repubblica . «Dei rischi si era consapevoli, tanto che da martedì sera era in piedi una macchina della sicurezza articolata. Dobbiamo capire perché è finita così».

