Estratto dell’articolo di www.leggo.it

jannik sinner foto calabro gmt 23

«Vado a letto pensando a cosa fare per migliorare il mio gioco», ha detto Jannik Sinner in una recente intervista. Parole che raccontano tanto dell'altoatesino che sta conquistando il cuore degli italiani a suon di vittorie.

[...] Jannik non ha mai avuto problemi a sacrificare la sua vita privata, secondaria «sempre» rispetto al tennis. E ne sanno qualcosa le donne che hanno provato a rubargli il cuore. Peccato che quello fosse già, da anni, solo per la pallina gialla e le racchette.

maria braccini

Maria Braccini scaricata per un post

Quando Jannik Sinner si è affacciato per la prima volta tra i grandi del tennis, aveva al suo fianco Maria Braccini, modella coetanea. I due sono stati protagonisti di un tira e molla, dovuto soprattutto ai tanti viaggi di Sinner in giro per il mondo, che non gli permettevano di stare accanto alla fidanzata come avrebbe voluto.

A complicare i rapporti, la voglia di riservatezza del giocatore, che già da giovanissimo non amava mettere in pubblica piazza i fatti privati. Volontà che si scontrava con i comportamenti della ragazza, lasciata, secondo qualcuno, per un post Instagram che ha fatto infuriare il tennista.

L'ultima fiamma (documentata) di Jannik Sinner si chiama Laura Margesin. Ha 23 anni ed è una modella indossatrice, collabora con diversi marchi nazionali e internazionali. Si è diplomata alla Business School di Merano nel 2019. Da quello che trapela, è originaria dell’Alto Adige proprio come Sinner.

Laura Margesin

I due sono stati paparazzati insieme lo scorso febbraio e lei è stata vista a Roma, sugli spalti del Foro Italico per assistere agli Internazionali di tennis. [...]

