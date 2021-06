4 giu 2021 15:56

CHI RACCONTERA' IL PROSSIMO CAMPIONATO? - E’ PARTITA LA CAMPAGNA ACQUISTI DI DAZN, CHE SI E' AGGIUDICATA I DIRITTI TV DELLA SERIE A, IN VISTA DELLA PRESENTAZIONE DEI PALINSESTI. È CERTO L’ARRIVO DI MASSIMO CORCIONE DA SKY COME CONSULENTE EDITORIALE. LA VECCHIA SQUADRA VERRÀ RINNOVATA E NON TUTTI SONO STATI CONFERMATI…