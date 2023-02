1 feb 2023 10:05

CHI RISARCIRA’ MICHELE PADOVANO PER AVERE AVUTO PER 17 ANNI UNA VITA STRAVOLTA? L'EX ATTACCANTE DELLA JUVE ARRESTATO NEL 2006 PER TRAFFICO DI DROGA VIENE ASSOLTO DALL'ACCUSA DI ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI: "NON HA COMMESSO IL FATTO". LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO BIS ARRIVA DOPO DUE CONDANNE IN PRIMO GRADO E 17 ANNI DI PROCESSO - "QUESTO È IL GIORNO PIÙ BELLO. NON SI PUÒ LASCIARE IN ATTESA UNA PERSONA TUTTO QUESTO TEMPO E POI DIRE "CI SIAMO SBAGLIATI".