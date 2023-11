CHIEDI E TI SARÀ DASPO - UN TIFOSO DEL CRYSTAL PALACE È STATO BANDITO DAGLI STADI INGLESI PER 3 ANNI PER AVER MIMATO IL GESTO DEGLI OCCHI A MANDORLA VERSO IL CALCIATORE SUDCOREANO DEL TOTTENHAM, SON HEUNG-MIN - IL 44ENNE ROBERT GARLAND È STATO "PIZZICATO" DALLE TELECAMERE DURANTE IL DERBY LONDINESE TRA IL "PALACE" E GLI "SPURS" - ALL'INIZIO GARLAND ERA STATO CONDANNATO A UNA MULTA DI CIRCA 1.600 EURO E A 60 ORE DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI MA POI...

(ANSA) - Quando si tratta di razzismo, la Premier League e il calcio inglese in generale non fanno sconti e ne sa qualcosa un tifoso del Crystal Palace di 44 anni. Robert Garland, questo il nome del supporter, nel derby di Londra del maggio scorso fra la sua squadra e il Tottenham era stato 'sorpreso' dalle telecamere dello stadio mentre mimava il gesto degli occhi a mandorla all'indirizzo di Son, l'attaccante sudcoreano degli Spurs. Il gesto era stato considerato un'espressione di razzismo e per questo Garland era stato condannato a una multa di 1.384 sterline (pari a circa 1.600 euro) e a 60 ore di lavori socialmente utili non retribuite.

Ma il Tottenham ha fatto ricorso ritenendo troppo 'soft' la sanzione e gli è stata data ragione, al punto che al tifoso del Crystal Palace ora è stato dato un Daspo di 3 anni valido per tutti gli stadi inglesi. "Ringraziamo le forze dell'ordine per la collaborazione in merito. Ribadiamo che il club non tollera discriminazioni di alcun tipo e cercherà sempre di intraprendere le azioni più forti possibili contro i responsabili", è il commento del Tottenham diffuso dai media del club.

