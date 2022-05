IL CHIELLO DEVE ANCORA VENIRE - QUALE SARÀ LA PROSSIMA TAPPA DI GIORGIO CHIELLINI CHE LASCERA' LA JUVENTUS A FINE STAGIONE? - IL CAPITANO AZZURRO È TENTATO DA PROVARE UN'AVVENTURA NEGLI STATI UNITI, CON LOS ANGELES E VANCOUVER IN POLE POSITION, PER POI TORNARE NELLA DIRIGENZA BIANCONERA TRA UN PAIO D'ANNI, MA NON SI ESCLUDE ANCHE L'IPOTESI CHE POSSA…

Estratto dell'articolo di Maurizio Crosetti per “la Repubblica”

Un casale vicino allo Stadium oppure gli States. Questo il dubbio di Giorgio Chiellini, ancora per qualche giorno. Il casale è la Cascina Continassa, dove la Juventus ha costruito il suo centro nevralgico: sede, stadio, albergo, museo, campi d'allenamento e prossimo ufficio con scrivania per il capitano.

Ma il richiamo degli Usa è grande, per Chiellini, da almeno una decina d'anni. Ampio dibattito. Il numero 3 lo affronterà con le sue due famiglie, cioè con Carolina Chiellini e con Andrea Agnelli, poi deciderà. In un caso come nell'altro, e come anticipato da Nedved prima della finale di Coppa Italia, per il capitano c'è già posto tra i dirigenti, e ci sarà ovviamente anche tra un anno o due, nel caso l'azzurro scelga proprio l'America. Al momento, 51 per cento a favore dell'ipotesi oltre Oceano (Los Angeles o Vancouver) e 49 per cento per la Continassa, ma la situazione è fluida. […]

Ora si apre, America o non America, la sua seconda vita. La laurea in economia, la grande esperienza e la preparazione sul campo che andrà affinata in ufficio, gli permetteranno presto o tardi di diventare un dirigente bianconero: e quest' ultima stagione ha dimostrato quanto ce ne sia bisogno. Finché è rimasto in campo contro l'Inter, la difesa bianconera è rimasta in equilibrio. Poi il castello è caduto, complici altre scelte tecniche, valutazioni arbitrali discutibili e oggettiva forza dell'Inter.

Ora c'è spazio per l'ultimo saluto al pubblico torinese dopo 17 anni di avventura e di esempio. Se ne va l'ultimo grande di una squadra forse irripetibile, e lo fa con un messaggio ai giovani: «Dovremo avere di nuovo voglia di vincere tutte le partite, anche le più piccole, perché non si ripeta un anno con zero vittorie, io non c'ero più abituato». Poi, nella chiusura di campionato a Firenze contro una delle sue poche ex squadre, Chiellini giocherà gli ultimissimi minuti in Italia, prima dell'addio in Nazionale contro l'Argentina il mese prossimo. Infine, il nuovo mondo di Giorgio, con o senza statua della libertà (la sua è fuori discussione).

