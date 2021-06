29 giu 2021 18:30

CHIELLO PENSACI TU - LUKAKU È IL PRIMO GRANDE CRASH TEST PER LA NAZIONALE ALL'EUROPEO: SECONDO PESSINA È "IL 9 PIÙ FORTE DEL MONDO" E PER LIMITARLO MANCINI PUNTA TUTTO SUL RECUPERO DEL CAPITANO CHIELLINI, CHE IN 6 FACCIA A FACCIA NON HA MAI FATTO SEGNARE "BIG ROM" SU AZIONE (SOLO UN GOL SU RIGORE) - IL CENTRALE DELLA JUVE IN QUESTA STAGIONE HA GIÀ SALTATO 92 GIORNI E 21 PARTITE PER INFORTUNIO: SE NON CE LA FA, PRONTO ANCORA ACERBI